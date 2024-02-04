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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Британии считает, что время на стороне Украины и Запада
Аналитика и логика — это лженауки «злых русских», поэтому изучать их не надо, даже если ты глава МИД Британии.

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Несмотря на то, что коллективный Запад в рамках текущего кризиса, с первых дней превратившегося в гибридную войну против России, уже получил по носу и не только, чувство превосходства, исключительности и безусловной собственной важности у Запада так никуда и не делось, хотя, по логике вещей, в западных столицах должны были наконец-то скрыться за занавесом и больше не «отсвечивать». Но поскольку логика — это, в представлении действующих западных «элит», лженаука, и изучать её можно только в качестве факультатива, чем никто не занимается, то и выводы из произошедшего, происходящего и того, что ещё только произойдёт, всё также делаются в корне неверные.

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Так, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что в текущем украинском кризисе время на стороне Украины и Запада. По словам Кэмерона, экономика объединённого Запада, обеспечивающего Украину, в двадцать пять раз превосходит экономику России, и из этого следует логичный (по мнению главы британского МИД, естественно) вывод о том, что в конечном счёте в этом противостоянии победу одержит именно Запад.

Понятно, что данное заявление ни на йоту не соотносится с действительностью и призвано поддержать боевой дух «ястребов» в западных «элитах». Извечная критическая ошибка заключается в том, что под размерами экономики Кэмерон считает совокупный объём номинального ВВП — показатель, который реальными экономистами даже не рассматривается по причине того, что на его основе можно приходить только к заведомо ложным выводам, чем и занимается сейчас глава британского внешнеполитического ведомства. Реальные показатели, на которые принято обращать внимание в кругах неангажированных экономистов — это потребление энергии в государстве, уровень промышленного производства, а также уровень безработицы. Что до ВВП, то опытные экономисты учитывают данный показатель только по паритету покупательной способности, отражающему уровень цен внутри исследуемого государства и то, сколько товаров можно приобрести внутри государства за N-ную сумму денег.

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Наконец, Кэмерон не уточняет, что решаться текущий кризис на Украине продолжит на поле боя, а в этом плане время работает только против Киева и западных столиц, поскольку и промышленных возможностей нарастить производство у США и ЕС не так много, как кажется Кэмерону, а стоимость такой продукции неуклонно растёт по причине добровольного перехода на более дорогостоящие энергоресурсы. В заключение, не забываем, что текущий кризис он также и дипломатический, и в рамках дипломатии Москва продолжает активно строить второй полюс силы, склоняя на свою сторону практически все государства глобального Юга и расширяя экономические и политические связи с ними.

#россия #политика #экономика #психиатрия #великобритания #британия #англия
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