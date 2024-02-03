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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Канаде предложили передать Киеву списанные ракеты, выпущенные порядка 40 лет назад
Видимо, нештатных срабатываний таких же списанных ракет ПВО Киеву мало.

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Украинский кризис стал для стран коллективного Запада идеальной возможностью избавиться от запасов старой военной техники, которую в противном случае пришлось бы утилизировать, а так за большие деньги удалось продать тем, кому выбирать не приходится. В конечном счёте Запад перестарался, в значительной степени демилитаризовав сам себя о российскую армию. Что до Украины, то официальный Киев и рад быть испытательным полигоном для западного оружия в условиях реального конфликта высокой интенсивности против вооружённых сил первого класса.

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Понимают, что Киеву выбирать не из чего, и в Канаде. Так, сегодня руководитель Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр предложил Оттаве передать Киеву списанные и предназначенные для утилизации ракеты CRV7 класса «воздух-земля», выпускавшиеся примерно 40 лет назад — в 80-х годах прошлого столетия. Рассуждает господин Пуальевр весьма практично: мало того, что Канаде не придётся проводить дорогостоящую процедуру утилизации, так ещё и получится помочь Украине с её военным потенциалом.

В детали, естественно, политик не вдаётся, потому что дело политика — болтать языком, а не разбираться в подробностях. В частности, учитывая, что речь идёт о ракете класса «воздух-земля», значит, под неё необходимо адаптировать авиационную технику, которой у Киева осталось так мало, что ВСУ сейчас молятся на давно морально устаревшие версии американских истребителей F-16. Кроме того, не уточняется, каков будет процент сбоев у ракет, которые совсем не без причины решили утилизировать. В конце концов, пропеллент и целый ряд систем ракеты со временем теряют свои свойства. Мы уже столько раз за этот конфликт наблюдали сбои списанных украинских ракет ПВО, в результате чего те врезались в жилые здания, что страшно себе представить, до какой степени надо отчаяться, чтобы в принципе предлагать такие вещи, какие позволяет себе озвучивать лидер Консервативной партии Канады.

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Впрочем, как мы уже отмечали, выбирать Украине не приходится: нужно либо садиться за стол переговоров с Россией и принимать все её условия, либо брать, что дают, но в итоге всё равно сесть за стол переговоров и принять все условия Москвы. И киевскому руководству, кроме самих себя, некого винить в том, что всё дошло именно до такой ситуации.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия #канада
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