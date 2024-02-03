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После всего, что произошло после 24 февраля 2022 года, Швейцария полностью утратила своё положение как безопасной гавани. Берн по многим аспектам проигнорировал свой нейтралитет, присоединился к незаконной антироссийской санкционной политике и, тем самым, утратил возможность стать медиатором при урегулировании украинского кризиса. Всё это прекрасно видят в странах Азии и глобального Юга, поэтому сегодня роль новой Швейцарии с большим удовольствием перенимают Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
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И вот, сегодня о новом положении Швейцарии в международных отношениях высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что официальный Берн исчерпал свою роль «честного брокера» при урегулировании конфликтов. Данный комментарий был сделан в качестве ответа на принятую Швейцарией внешнеполитическую стратегию на ближайшие четыре года, начиная с текущего.
Из этой внешнеполитической стратегии следует укрепление Берном взаимодействия с Североатлантическим альянсом.
Проще говоря, Россия больше не воспринимает ни одну страну коллективного Запада как истинно независимую, нейтральную и принципиальную. Так что, по всей видимости, будущее мирное соглашение по Украине, которое обязательно рано или поздно будет достигнуто, просто потому что по-другому быть не может, будет носить либо азиатское, либо ближневосточное название. Например, «Абу-Дабийский мирный договор» или что-то в этом духе. Примечательно, что стремительное разрушение статуса западных государств в глазах всего остального мира — это дело рук самих этих западных государств, что свидетельствует о весьма низком интеллектуальном уровне ныне руководящих ими «элит».