Страна стремительно отказывается от нейтралитета. А вместе с ним — и от своего привилегированного положения. И ведь всё добровольно, по собственной недальновидности.

После всего, что произошло после 24 февраля 2022 года, Швейцария полностью утратила своё положение как безопасной гавани. Берн по многим аспектам проигнорировал свой нейтралитет, присоединился к незаконной антироссийской санкционной политике и, тем самым, утратил возможность стать медиатором при урегулировании украинского кризиса. Всё это прекрасно видят в странах Азии и глобального Юга, поэтому сегодня роль новой Швейцарии с большим удовольствием перенимают Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

реклама

И вот, сегодня о новом положении Швейцарии в международных отношениях высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что официальный Берн исчерпал свою роль «честного брокера» при урегулировании конфликтов. Данный комментарий был сделан в качестве ответа на принятую Швейцарией внешнеполитическую стратегию на ближайшие четыре года, начиная с текущего.

Из этой внешнеполитической стратегии следует укрепление Берном взаимодействия с Североатлантическим альянсом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проще говоря, Россия больше не воспринимает ни одну страну коллективного Запада как истинно независимую, нейтральную и принципиальную. Так что, по всей видимости, будущее мирное соглашение по Украине, которое обязательно рано или поздно будет достигнуто, просто потому что по-другому быть не может, будет носить либо азиатское, либо ближневосточное название. Например, «Абу-Дабийский мирный договор» или что-то в этом духе. Примечательно, что стремительное разрушение статуса западных государств в глазах всего остального мира — это дело рук самих этих западных государств, что свидетельствует о весьма низком интеллектуальном уровне ныне руководящих ими «элит».