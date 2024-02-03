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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Польши усомнился в возможности Украины «вернуть» Крым
Тут не сомневаться, тут смеяться надо над заявлениями подобного рода.

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Как мы уже неоднократно отмечали, объективную действительность, которая происходит на поле боя, и от которой, собственно, и будет зависеть то, какие условия придётся выполнять Украине и коллективному Западу для окончания сложившегося кризиса, можно перевирать, вешая населению лапшу на уши, только в том случае, если это позволяет делать карта боевых действий. Если карта никаким образом не может подтвердить «удобную» для официальной западной пропаганды версию, то приходится с большой неохотой признавать реальность.

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И вот, кажется, осознание того, что украинский конфликт не просто сейчас, а с первых же его дней не разворачивался в пользу Украины, начинает приходить даже к наиболее ярким и громким болельщикам Киева. В частности, сегодня президент Польши Анджей Дуда прямым текстом заявил, что не уверен, способна ли Украина «вернуть» себе контроль над Крымом. Причём не в последнюю очередь Дуда отметил возможность его «возвращения» именно с политической точки зрения: полуостров «долгое время» был в составе России в её том или ином воплощении.

Впрочем, чтобы не прослыть «агентом Кремля», Дуда всё-таки опомнился и сделал пусть и ровно также бесконечно оторванное от реальности, как и идея «возвращения» Крыма, но всё же заявление о том, что он верит в возможность установления Киевом контроля над территорией Донбасса.

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Каким образом это может быть осуществлено, если отбросить в сторону магию и чудеса, Дуда вдаваться в подробности не стал.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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