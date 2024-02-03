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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Британия предложила НАТО отправить на Украину «экспедиционные силы»
Во время «экспедиции» можно случайненько так пропасть без вести. Интересно, это тот сценарий, который хотят в Лондоне?

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Когда представители высших кругов российской власти говорят о том, что введение натовского контингента на Украину будет означать начало полномасштабной войны со всеми вытекающими из этого последствиями в виде, например, оптового остекления всего северного полушария Земли, то не стоит относиться к подобным заявлениям как о беспричинном бахвальстве. Причина есть всегда, и в реалиях конфликта на Украине, который, и это очевидно уже практически всем, находится в процессе проигрыша коллективным Западом, от этого самого Запада можно ожидать любого безрассудного шага.

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И вот, агентство «РИА Новости» со ссылкой на некий «осведомлённый источник» сообщило о том, что британские политики предложили Североатлантическому альянсу как минимум рассмотреть возможность размещения на Украине экспедиционного корпуса вкупе с установкой над страной бесполётной зоны. Понятно, что это будет означать прямую интервенцию НАТО с последующим нанесением ВС РФ ударов по скоплениям натовского личного состава, техники и обеспечивающих «бесполётную зону» истребителей.

Несмотря на уровень отрыва Британии от реальности, что такие вещи там вообще в принципе приходят хоть кому-то в голову, Лондон всё же осознаёт тот факт, что большинство членов НАТО ни при каких условиях не пойдут на такой шаг, прекрасно понимая, какие у этого будут последствия. Впрочем, замысел британских «советчиков» таков, что как только российская армия начнёт стремительно наступать и захватывать новую территорию, а это, судя по словам президента России Владимира Путина о необходимости отодвигания зоны проведения специальной военной операции подальше от российских границ, только вопрос времени, то в панике НАТО может всё-таки решиться на этот экстремальный шаг.

Отметим, что поводов для беспокойства хватает: НАТО начало вблизи российских границ самые масштабные учения со времён Холодной войны, не удосужившись их отменить в условиях жесточайшей напряжённости в отношениях между Россией и Западом, когда любая глупость, любая случайность и ошибка может привести к глобальной катастрофе.

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Как уже отмечалось неоднократно, выход из сложившейся ситуации только один: признание законности российских требований относительно собственной безопасности, вечная и неотчуждаемая нейтрализация Украины, запрет на обладание ей вооружёнными силами, а также формирование новой архитектуры безопасности в Европе. И чем дольше на Западе тянут с этим процессом, тем сложнее будет вступать в переговоры; а делать это обязательно придётся.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #великобритания #британия #англия
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