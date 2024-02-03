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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне сообщили о нанесении ударов по целям в Сирии и Ираке
Загнанный в угол Вашингтон предсказуемо огрызается.

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Как мы все прекрасно знаем, США хлебом не корми, дай отбомбиться по государствам, которые не могут устроить Вашингтону тотальнейший удар возмездия. По этой причине с армиями первого класса США приходится бороться посредством прокси, ну а с вооружёнными формированиями третьего класса можно разобраться и напрямую — всё равно Граду на холме за это (как он фантазирует) за это ничего не будет.

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Так, представители американского руководства пообещали, что в ответ на атаку иранских прокси по военной базе в Иордании, где погибли трое американских военнослужащих, нанесёт удары по связанной с иранскими прокси инфраструктуре в Сирии и, возможно, в других государствах Ближнего Востока. И вот, сейчас стало известно, что нанесение ударов началось.

Как сообщает центральное командование США, было нанесено 85 ударов по территории Сирии и Ирака — на минуточку, суверенных государств, куда США никто не приглашал. В ударе участвовали в том числе стратегические бомбардировщики американских ВВС.

Поскольку удар подходит под классификацию массированного ракетно-авиационного, то его планирование, очевидно, осуществлялось задолго до каких бы то ни было ударов по американской базе в Иордании. Проще говоря, Вашингтон всё спланировал давным-давно, а удар по базе просто использовал как предлог.

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Теперь необходимо дождаться, каков будет ответ Ирана. Если он, конечно, будет.

#сша #политика #психиатрия
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