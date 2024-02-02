О какой стабильности, пардон, идёт речь? Это в духе «состояние стабильно тяжёлое»?

В Киеве продолжают мусолить тему гипотетического отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного с занимаемой должности. Несмотря на то, что никаким великими стратегическими познаниями Залужный не обладает, и всё, чего ВСУ под его руководством в рамках данного конфликта удалось добиться — это лишь пыль и переворачивание реальной ситуации с ног на голову, главком всё же завоевал пусть и бесконечно «дутый» и необоснованный, но всё же авторитет как в армии, так и в украинском обществе. На этом фоне отстранение Залужного от должности может привести к негативным последствиям, о которых, в частности, предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По мнению Данилова, разговоры об отставке Залужного «дестабилизируют ситуацию», и нетрудно догадаться, что для вооружённых сил в этом нет ничего позитивного. Пока что любые разговоры о кадровых перестановках в военном руководстве Украины, добавил Данилов, это лишь перетирание слухов: поднимать эту тему можно будет только в том случае, если выйдет официальный указ об отставке главнокомандующего ВСУ, а такого указа на данный момент нет.

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Конфликт между Залужным и Офисом президента Украины тлеет уже давно: главком позволяет себе очень много лишнего, но при этом боится открыто перечить политическому руководству страны по вопросам боевых действий. Ходят слухи, что Залужный изначально был против «контрнаступлений» и предлагал уходить в глухую оборону, но Офису президента нужны «победы» и красивые «картинки». В итоге погоня за «картинками» привела к крупнейшему поражению ВСУ в рамках российской специальной военной операции, причём на фоне произошедшего уже даже зап