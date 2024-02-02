Это единственно правильное решение. Ведь география — это приговор.

Попав в середине—второй половине «нулевых» под жесточайшее американское влияние, Грузия доигралась до вооружённого конфликта с Россией, в результате которого потерпела быстрое поражение и потеряла две провинции в лице Южной Осетии и Абхазии. Наследие президентства Михаила Саакашвили грузинам предстоит разгребать ещё очень долго, и это, на минуточку, конфликт был крайне низкой интенсивности и завершился всего за несколько суток. Тем не менее, в Тбилиси понимают, что враждовать со своим соседом, который по совместительству ещё является и основным торговым партнёром — это стрелять себе даже не в ногу, а, скорее в голову, поэтому политическое руководство Грузии последних лет активным образом восстанавливает двусторонние отношения с Россией.

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На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который был одним из основных идеологов стабилизации и нормализации отношений с РФ, ушёл в отставку по причине перехода на должность председателя партии «Грузинская мечта», а пост премьера теперь, скорее всего, займёт пока ещё действующий председатель правящей грузинской партии Ираклий Кобахидзе. Вот так два Ираклия, по сути, осуществят рокировочку.

Но главное в этой рокировке то, что Кобахидзе полностью разделяет политический курс Гарибашвили: в частности, будет продолжать трудиться над тем, чтобы между Тбилиси и Москвой установились крепкие добрососедские отношения. Об этом Кобахидзе заявил в интервью прессе, окрестив свою будущую политику как стремление к «мирному урегулированию грузино-российского конфликта».

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Никакого конфликта, понятное дело, уже нет, он исчерпан, и его территориальные итоги вряд ли можно повернуть вспять, но вновь действовать как соседи всё-таки можно. И даже нужно. Хотелось бы верить, что другая постсоветская страна взглянула на опыт Грузии и тоже очухалась от десятилетнего дурмана.