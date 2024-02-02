Как, дескать, против «ненадёжного» партнёра по НАТО. Д — Демократия. С — Свобода.

Паника, которая сейчас охватила коллективный Запад на фоне стремительной утраты им своего положения в мире, откровенно всем понятного вектора движения конфликта на Украине и того, к чему итог этого противостояния приведёт, скоро окончательно затмит взор и разум тех, кто на Западе принимают решения. На данном этапе это исключительно Вашингтон (все остальные только поддакивают), поэтому нетрудно понять, что по мере усиления текущих тенденций американский «двигатель» продолжит и дальше идти вразнос.

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В частности, сегодня в Вашингтоне предложили ввести санкции против Венгрии, поскольку Будапешт под руководством премьер-министра Виктора Орбана показал себя как «наиболее ненадёжного» члена Североатлантического альянса. По замыслу, озвученному сенатором Беном Кардином, санкционное давление на Венгрию можно реализовать по модели так называемого «акта Магнитского»: то есть, накладывать персональные санкции на тех, кто причастны к различным правонарушениям в Венгрии. Так сказать, самый лёгкий вариант экономико-политического давления на оппонента.

Как мы прекрасно видим, мир-дружба-жвачка, которые США демонстрируют по отношению к своим «партнёрам» — это исключительно до тех пор, пока «партнёр» не начнёт действовать против интересов Града на холме. В России об этом прекрасно знают; впрочем, до сих пор далеко не все.

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Недавно методами экономического воздействия на Венгрию пригрозил Евросоюз, обещавший значительно обрушить уровень жизни в стране, если её руководство не согласится проголосовать за выделение Украине пакета «помощи» на 50 миллиардов евро. Венгерское руководство, что называется, «прогнулось», вместо того, чтобы принять бой и выдвинуть эту проблему на обсуждение в Генассамблею ООН, и теперь Будапешт будут активно продавливать и дальше, угрожая всё более и более жёсткими мерами экономического и политического воздействия.