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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Португальские фермеры присоединились к протестам своих европейских коллег
Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем... А затем посевная и конец протестам.

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Пока официальный Брюссель методом «кнута» убеждает венгерское руководство одобрить пакет «помощи» Украина не 50 миллиардов евро, трудящиеся аграрного сектора в Европе, которых лишили и субсидий на топливо, и субсидий на электричество, а также постоянно вставляют всё новые палки в колёса (например, завозя украинское зерно по ценам ниже себестоимости), продолжают проводить акции протеста.

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Мы не будем сейчас говорить, насколько подобные акции бесполезны в условиях всё более нарастающей паники и сведения европейской политики к применению авторитарных и даже переходящих в тоталитарные методы управления. Данная заметка не об этом. А о том, что к протестам присоединяются фермеры из всё большего количества европейских государств. Так, сегодня беспорядки начались в Португалии.

Как сообщают португальские средства массовой информации, в разных концах страны, а Португалия, если кто ещё помнит школьный курс географии, весьма небольшая по своим размерам страна, в акциях протеста приняли участие без малого 400 тракторов. Справедливости ради, в отличие от той же Франции, протесты в Португалии, по крайней мере, пока, проходят не стихийно, а организованно — по заранее согласованному с властями плану.

Наконец, непосредственно в Португалии акции протеста весьма быстро сойдут на нет. Во-первых, португальское правительство согласилось продолжить субсидировать аграрный сектор, снизив, в частности, налоги и акцизы на дизельное топливо. Во-вторых, будучи государством с тёплым климатом, в которое рано приходит весна, скоро в Португалии начнётся посевная, и бастовать аграриям будет уже некогда.

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То же самое, к слову, касается и других европейских протестующих фермеров. Всё это, скорее всего, сдуется с началом посевной в ближайшие месяц—полтора, поскольку не оставлять же себя и свою страну без пищевых продуктов. Так что несмотря на всю зрелищность происходящих сейчас в Европе событий, выстраивать в их отношении большие надежды не стоит.

#экономика #евросоюз #португалия
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