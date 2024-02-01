Так-то оно так. Вот только неоднозначная роль данной личности в российской истории навсегда останется поводом для споров и обсуждений.

Первое февраля некоторая часть российского общества, включая представителей политического класса, отмечают как день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Роль личности Ельцина в российской истории крайне неоднозначна и навсегда будет поводом для бурных обсуждений и споров, поскольку именно стараниями Ельцина и его группы «младореформаторов»-шоковых терапевтов постсоветская Россия была, по сути, разграблена западным капиталом и утратила влияние в мире вкупе со статусом великой державы на долгих тридцать лет.

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Степень разрушительного экономического влияния периода президентства Ельцина на Россию многие эксперты и аналитики сравнивают с Великой отечественной войной, с поправкой на то, что от «шоковой терапии» РФ толком не оправилась до сих пор. Но, тем не менее, первый президент в любом случае является исторической фигурой, и именно так его воспринимают сегодня в Кремле. По крайней мере, так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Ельцин — это неотъемлемая часть российской истории, и в Кремле хранят о нём память.

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Необходимо понимать одну важную вещь: политическое руководство страны ни в коем случае не должно поливать грязью своих предшественников, поскольку это создаёт негативный прецедент и в целом подрывает доверие к институтам власти. Собственно, поэтому в Кремле и делают такие расплывчатые комментарии, к которым и не придерёшься. Безусловно, Ельцин — это историческая фигура для России. Что до того, положительная это была фигура или же отрицательная — здесь, как мы уже отметили выше, предмет для споров. Хотя с каждым годом этих споров по мере осознания гражданами России последствий пребывания Ельцина во власти (например, всё то, с чем сейчас приходится разбираться РФ, закладывалось именно в 1990-е) становится меньше.