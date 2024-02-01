Как там с протестами фермеров, а, Олаф? Не лучше ли деньжата на внутренние проблемы направить?

Несмотря на то, что европейские фермеры, которых лишили государственных субсидий на закупку топлива, из-за чего в перспективе европейский продовольственный рынок могут ожидать колоссальные инфляционные проблемы, функционеры Евросоюза не видят ничего зазорного в том, чтобы отправлять деньги, которых и без того всё меньше и меньше по причине своей безрассудной политики, на что угодно, только не на то, на что надо. Более того, пока ещё действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц напротив — призывает европейских коллег срочно переходить к активному обсуждению увеличения уровня вовлечённости Евросоюза в украинский кризис.

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Так, сегодня Шольц заявил, что сейчас Европе необходимо задаться вопросом, как дальше осуществлять военную поддержку Украины. На сегодняшний день, отметил немецкий канцлер, по данному вопросу решений не принято, но затягивать с этим делом нельзя — нужно как можно скорее переходить к обсуждению соответствующей темы.

По мнению Шольца, текущей активности Евросоюза недостаточно. Кроме того, канцлер ФРГ добавил, что половину всех связанных с Украиной издержек в Евросоюзе несёт именно Германия, и это, дескать, несправедливо, и остальным следует также посодействовать.

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Как мы уже неоднократно отмечали, коллективный Запад безнадёжно сильно вписался в конфликт на Украине со стороны Киева, поскольку ставки в этом кризисе запредельно высоки для Запада. Поэтому на сегодняшний день Евросоюз скорее сам себя в расход пустит, чем позволит России одержать уверенную и решительную победу. Впрочем, этого в европейских столицах и не скрывают, называя вещи практически своими именами.