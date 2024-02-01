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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В конструкцию перспективного российского истребителя пятого поколения Су-75 были внесены изменения — Ростех
Они позволят «оптимизировать» стоимость машины.

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Поскольку суперсовременный российский истребитель пятого поколения Су-57 — это крайне дорогая и навороченная «игрушка», которую мало кто может себе позволить (даже в самой России этих истребителей в серийной модификации можно пересчитать по пальцам двух рук), несколько лет назад в «Ростехе» родилась идея создания лёгкого и более доступного однодвигательного «брата» Су-57 под названием Су-75 Checkmate.

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Вследствие того, что основным рынком сбыта для Су-75 станет всё-таки экспорт в дружественные государства, а у них свободных денег, как бы ни хотелось обратного, не так уж много, то и основная задача, которая сейчас стоит перед конструкторами «Шаха и мата» — это полное удовлетворение потребностей основных покупателей. А покупатели хотят ещё больше снизить стоимость Су-75.

И вот, сегодня в эксклюзивном материале для ТАСС представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что по отзывам от потенциальных заказчиков в конструкцию и Су-75 уже был внесён ряд изменений, позволивших дополнительно снизить стоимость машины. В подробности «Ростех», естественно, не вдаётся, но понятно, что вряд ли речь идёт о значительном снижении стоимости. В конце концов, истребитель пятого поколения — это сверхвысокотехнологичная продукция, и меньше, чем его себестоимость, которая сама по себе колоссальна, он стоить не может в принципе.

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Су-75 был представлен на авиасалоне в Дубае в 2021 году. Теоретически, будет являться прямым конкурентом современному американскому F-35. В ВКС России поставляться, скорее всего, не будут, потому что по правилам Минобороны российская боевая авиация не может быть однодвигательной — из соображений отказоустойчивости и, как следствие, безопасности и живучести машины. В конце концов, важно понимать, что ВС РФ комплектуются исходя из перспективы реального крупного конфликта между равными по силе сторонами, а не PR-«конфликтов» против армий третьего класса, как это делают представители западного ВПК.

#россия #авиация #промышленность #боевая авиация #су-75 #авиастроение #су-75 checkmate
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