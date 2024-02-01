Сейчас последнее, что нужно Украине, это портить отношения с ещё одной сверхдержавой.

Поскольку Украиной сейчас руководят великовозрастные «мальчики в кедах», и политические решения, как следствие, принимаются соответствующие, основанные на истериках, желании «попиариться», сыграть на пользу пропаганде и прочем. Как итог, больше десятка китайских компаний, которые не собирались и не собираются по надуманным причинам уходить с российского рынка по требованию не имеющего для мира, и уж тем более для Китая, никакого значения Украины, внесены этой самой Украиной в свой местечковый список «спонсоров войны».

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В Китае такие выкрутасы совершенно справедливо не понимают: Пекин продолжает поддерживать дипломатические отношения с Киевом, а китайские товары, в том числе двойного назначения (те же самые коммерческие дроны) идут на Украину, которая нуждается в этих товарах больше, чем Китай в украинских деньгах, в бешеных количествах.

И вот, сегодня агентство Reuters со ссылкой на эксклюзивный источник сообщило о том, что официальный Пекин предупредил Киев о том, что его политика со списком «спонсоров войны» вредит двусторонним отношениям между странами. К чему это может привести, материал Reuters не уточняет.

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Всего Украина внесла в свой «список» 48 компаний, из которых 14 — китайские. Дескать, за то, что они продолжают работать в России и платить налоги в российский бюджет. Мы уже давно отмечали, что Киев ни в коем случае не признаёт западные фирмы, продолжающие работать на Украине, «спонсорами войны», ведь именно эти компании продолжают платить налоги в украинский бюджет, из которого половина уходит на военные расходы. Впрочем, к двойным стандартам мы все уже давно привыкли. Главное не забывать, кто на самом деле поджигает украинский кризис, и в Китае всех виновников прекрасно знают, в том числе поимённо. Поэтому, собственно, и предупреждают Украину: перестань делать глупости, а то хуже будет. Вообще, бесконечные истерики Киева всем уже порядком надоели, но поскольку коллективный Запад в деле вписывания самого себя в этот кризис давно уже прошёл точку невозврата, то делать нечего, надо давить на педаль акселератора дальше, прекрасно зная, что впереди только каньон.