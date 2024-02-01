То есть, санкции против своих же.

Как известно, несколько лет назад Турция официально приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400 в качестве усиления своей системы противовоздушной обороны. За это на Турцию очень сильно обиделись в Соединённых Штатах: дескать, как Анкара посмела сотрудничать с Москвой и покупать лучшие в мире системы ПВО по вменяемым ценам вместо американского раздутого «оверпрайса» в лице ЗРК Patriot. За это Вашингтон Анкаре мстит и, по сути, вводит против неё «санкции» в вопросе военно-промышленного сотрудничества.

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Так, США ставят препоны для продажи Турции даже давным-давно морально устаревших истребителей F-16, а уж про современные американские истребители пятого поколения F-35 даже речи быть не может. И сегодня об этом официально заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время очередного брифинга.

По словам Кирби, поставки F-35 несовместимы с наличием у Турции систем С-300 и С-400, и в этом плане Соединённые Штаты непоколебимы.

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Знающие люди говорят, что упёртость США по данному вопросу связана не столько с желанием «наказать» Турцию, сколько с банальным желанием обезопасить свою авиацию. Поскольку в случае поставок Турции истребителей F-35 в системы С-300 и С-400 придётся добавлять новые параметры «свой-чужой», то в Вашингтоне вполне закономерно опасаются, что данная информация может «утечь» в Москву. Думать по этому поводу можно что угодно, но действия вполне логичные. Что до Турции, то никто не мешает Анкаре закупить у России и суперсовременные истребители. Было бы желание.