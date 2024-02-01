А это значит... Это много что значит.

В Соединённых Штатах продолжается разыгранная драма по «конфликту» в Конгрессе относительно одобрения колоссального пакета «помощи» Киеву. Время идёт, проблем у Вашингтона становится больше, и спектакль вполне может перерасти в нечто большее, из-за чего всё внимание Белого дома переключится с Украины на что-то более близкое и болезненное. Впрочем, пока что неоконсервативные «элиты», окружающие действующего президента США Джо Байдена, отступаться от проекта Украины не собираются, пытаясь вызвать у конгрессменов чувство вины, попутно подключив к процессу раскручивания этого чувства представителей средств массовой информации.

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Так, сегодня в рамках очередного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прямым текстом заявил, что у США нет альтернативного способа оказания Украине поддержки за исключением согласования пакета финансово-военной «помощи» через Конгресс, в котором этот законопроект, собственно, так и висит в воздухе.

При этом Кирби также добавил, что никакие полумеры не помогут: нужно одобрить именно полный объём «помощи», поскольку он был составлен, исходя из реальных потребностей Украины.

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Важно помнить, что речь идёт о пакете долгосрочной «помощи»: о закупках вооружений у американских компаний-членов военно-промышленного комплекса. На сегодняшний день страны Запада сильно демилитаризовались о российские вооружённые силы посредством оказания поддержки Украине, поэтому в первую очередь тем же США следует заботиться о восстановлении запасов боеприпасов и военной техники. Ну, а до тех пор, пока конгрессмены пытаются выбить из администрации Белого дома указ об ужесточении миграционного контроля, бремя содержания Украины переложено на европейских сателлитов США: Германию, Францию, Британию и ряд других государств помельче.