Действительно: всё уже случилось, санкции введены. Даже Сбербанк, наконец-то зашедший в Крым, всё понял.

Ещё когда на Россию в 2014 году в отместку за присоединение Крыма были наложены первые крупные незаконные «санкции», российский крупный бизнес, в том числе представители банковской сферы, на территорию Крыма не заходили: максимум, чего можно было добиться, это работы через фирмы-прокладки. В тот период боялись полномасштабных санкций, отключения от SWIFT, наложения персональных санкций на руководство крупного бизнеса и многого другого.

реклама

Теперь же, когда с 2022 года на Россию страны Запада наложили тысячи дополнительных, кратно более жёстких незаконных рестрикций, затронувших практически всю российскую банковскую сферу, казалось бы, бояться уже нечего, поскольку всё самое страшное уже случилось. Но нет: те же крупные банки отказываются работать в новых регионах, и лишь «Сбербанк» под давлением правительства, изображая большую радость, зашёл в Республику Крым.

И вот, сегодня к российским банкам обратился президент Владимир Путин, призвавший руководство этих финансовых организаций перестать бояться рестрикций и начинать активно работать в новых регионах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что данный призыв совершенно правильный: восстановления отношений между РФ и Западом не предвидится даже в среднесрочной перспективе, поскольку слишком много лишнего Западом было сказано и, хуже того, сделано, поэтому тревожиться из-за отрезания российского капитала от западного уже бессмысленно: нужно перестраиваться. Теперь эту простую истину следует усвоить руководствам банков.