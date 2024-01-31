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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины Буданов верит в то, что весной ВСУ пойдут в новое наступление
Сейчас, дескать, ход России, затем будет ход Украины. Вот такая шахматная партия между детсадовцем и гроссмейстером.

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Киевское политическое и военное руководство продолжают сражаться в PR-конфликте, тогда как решаться судьба страны будет не в PR, а «на земле». Загнав себя в ловушку пропаганды, официальный Киев не может отказаться от идеи того, что ВСУ должны идти вперёд и проводить наступательные действия, потому что если сесть в оборону и начать отступать после всего того, что было сказано, то начнут появляться справедливые вопросы в духе "А зачем это всё было?".

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Вот начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The Telegraph заявил, что весной ВСУ пойдут в новое наступление. Происходящее сейчас Буданов сравнил с шахматной партией: сейчас, дескать, ход России, затем ВСУ дождутся, пока ВС РФ «выдохнутся» и сделают свой ход. При этом Буданов не стал отмечать, что в данной шахматной партии Украина находится в роли начинающего шахматиста, решившего померяться способностями с чемпионом мира.

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Нужно понимать две главных вещи: для наступательных действий необходимы ресурсы: человеческие и материальные. В плане человеческих ресурсов, как мы видим по скандальным законопроектам в Киеве, с набором в ВСУ наблюдаются большие проблемы. Что до материальных ресурсов, то Украина полностью зависит от обеспечения со стороны Запада, который и так уже ценой собственной демилитаризации обеспечил затягивание этого конфликта на полтора года. Удастся ли повторить эту «комбинацию», сейчас вопрос риторический, но даже если представить себе, что Киев в очередной раз получит от Запада беспрецедентный объём военной «помощи», то непонятно, на каком основании исход должен быть отличным от того, что случилось в течение всего прошлого года.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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