Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО пожаловался, что РФ, Китай, Иран и КНДР бросили вызов мировому порядку во главе с США
Не хнычь, Йенсик, всё образуется.

реклама

После всего того, что случилось после 24 февраля 2022 года, коллективный Запад окрестил Россию ключевым противником «порядка, основанного на правилах», а затем, осознав, что Россию на этом пути поддерживает, по сути, весь остальной (незападный) мир, начал формировать в своих средствах массовой дезинформации так называемую «Ось Зла», в которую помимо Россию входят Китай, Иран и КНДР.

реклама

И вот, сегодня на то, что эти страны бросили вызов западному «порядку» во главе США, посетовал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, эти силы «угрожают западному свободному миру», а также открыто и во всеуслышание оспаривают западное лидерство в мире. По мнению Столтенберга, и оно с точки зрения Запада, безусловно, совершенно верное, данная тенденция несёт угрозу как положению трансатлантического «содружества», так и, как следствие, его благосостоянию.

Сейчас, продолжил генсек НАТО, Россия, Китай, Иран и Северная Корея всё больше консолидируются, обходят рестрикции, а также активно занимаются «подрывом» долларовой финансовой системы. Всё происходящее, считает Столтенберг, должно способствовать усилению противодействия этим государствам со стороны объединённого Запада.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Необходимо понимать, что государств, которые устали от диктата «золотого миллиарда», гораздо больше, чем государств-диктаторов, и мы сейчас живём в период слома однополярной системы с приходом ей на смену сначала биполярной (где одним «полюсом» будут США и ЕС, а другим — Россия, Китай и их партнёры), а затем, возможно, и многополярной.

#россия #сша #политика #китай #нато #евросоюз #психиатрия #иран #кндр #северная корея
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

МО РФ сообщило о пресечении попытки массированного ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму
Глава Евродипломатии надеется, что страны ЕС смогут передать Киеву ещё 200 тысяч снарядов к концу февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
69
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
22
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
13
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Chihonya
21:13
для ФХД вполне, не спорю, просто не люблю хитрожопого хуанито,без обид) продай ее нах, пока в цене)
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Сергей Кайрис
21:13
Чукча не читатель, этот чукча - Писатель...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Глеб Тололин
21:12
Прыгай в окно, скорее. Иначе твой Поко взорвётся. Это очень взрывоопасная штука. Удивительно, что ты ещё жив.
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Kira625
21:11
Пожаловался Санта-Клаусу или сразу в спортлото? ;)
Генсек НАТО пожаловался, что РФ, Китай, Иран и КНДР бросили вызов мировому порядку во главе с США
ark-bak
21:10
Да развалится ЕС и НАТО, как в своё время Лига Наций. Уже трещат по швам эти союзы.
Генсек НАТО пожаловался, что РФ, Китай, Иран и КНДР бросили вызов мировому порядку во главе с США
palkovvodec
21:10
поставлять могут больше, чем заявлять. этого хватит?
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
Weismar
21:09
Да о чём ты вообще, это реально очень быстрая видеокарта для ФХД, мне в общем то и не особо надо было, я просто увидел и повёлся. Но мне и 3050 хватало. И Плаг Тейл на ней на ультра с ДЛСС в 45 кадров...
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Арнольд Градусов
21:08
И как это использовать
Bloomberg: Затягивние военной помощи Вашингтоном грозит ВСУ к концу весны суровыми уроками "в поле"
Сергей Кайрис
21:07
У нас Мастера в слепую делили флакон на троих по булькам! В бутылке 21 булька - На троих в аккурат...
О том, почему в СССР "соображали на троих"
Chihonya
21:06
Ну начало есть, уже прогресс, так держать!) Мега-кот, тебя пхнет)
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем