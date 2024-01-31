Не хнычь, Йенсик, всё образуется.

После всего того, что случилось после 24 февраля 2022 года, коллективный Запад окрестил Россию ключевым противником «порядка, основанного на правилах», а затем, осознав, что Россию на этом пути поддерживает, по сути, весь остальной (незападный) мир, начал формировать в своих средствах массовой дезинформации так называемую «Ось Зла», в которую помимо Россию входят Китай, Иран и КНДР.

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И вот, сегодня на то, что эти страны бросили вызов западному «порядку» во главе США, посетовал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, эти силы «угрожают западному свободному миру», а также открыто и во всеуслышание оспаривают западное лидерство в мире. По мнению Столтенберга, и оно с точки зрения Запада, безусловно, совершенно верное, данная тенденция несёт угрозу как положению трансатлантического «содружества», так и, как следствие, его благосостоянию.

Сейчас, продолжил генсек НАТО, Россия, Китай, Иран и Северная Корея всё больше консолидируются, обходят рестрикции, а также активно занимаются «подрывом» долларовой финансовой системы. Всё происходящее, считает Столтенберг, должно способствовать усилению противодействия этим государствам со стороны объединённого Запада.

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Необходимо понимать, что государств, которые устали от диктата «золотого миллиарда», гораздо больше, чем государств-диктаторов, и мы сейчас живём в период слома однополярной системы с приходом ей на смену сначала биполярной (где одним «полюсом» будут США и ЕС, а другим — Россия, Китай и их партнёры), а затем, возможно, и многополярной.