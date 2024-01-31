Это, на минуточку, в сумме получится 0,5 миллиона из обещанного 1 миллиона.

О так называемой Евродипломатии, которая под руководством Жозепа Борреля превратилась в главное гнездо европейских седовласых и давно утративших связь с реальностью «ястребов», уже можно сочинять анекдоты. Мы, конечно, понимаем, что добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем просто добрым словом, но для этого пистолет хотя бы изначально нужно иметь, а также знать, как им пользоваться. Нынешние европейские функционеры не знают и не имеют, но продолжают изображать из себя невесть что.

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Так, например, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «рассчитывает» на то, что страны Евросоюза всё-таки предоставят Киеву полмиллиона артиллерийских снарядов из обещанного одного миллиона. Как отметил Боррель, 300 тысяч снарядов уже переданы, и он надеется на то, что ещё 200 тысяч будут поставлены к началу марта этого года. Проще говоря, европейский «дипломат» призвал ЕС откуда-то взять 200 тысяч снарядов всего за один месяц — это при учёте, что предыдущие 300 тысяч собирались всем Старым Светом в течение десяти месяцев.

На сегодняшний день на Западе бьют в набат по причине деиндустриализации своей военной промышленности, которая последние 30—40 лет явно не готовилась к конфликту высокой интенсивности на колоссальной протяжённости линии боевого соприкосновения, рассчитывая, что все будущие конфликты будут иметь сугубо локальный характер и вестись будут в странах третьего мира, используемых в виде прокси. Сегодня этой прокси-страной третьего мира для Запада является Украина, в которую вложены немыслимые средства и которой переданы невообразимые объёмы вооружений.

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К концу же текущего года, в представлении Борреля, Евросоюз сможет поставить Украине обещанный миллион снарядов. Иными словами, первоначальные планы Евросоюза были, как бы это помягче сказать, очень сильно оторванными от объективной действительности. Политическому руководству, не имеющему ни образования, ни опыта работы в производстве, практически невозможно объяснить, что наращивание военного производства — это процесс, который занимает не дни, не недели и даже не месяцы, а годы. Долгие-долгие годы на строительство новых заводов, обучение персонала, получение откуда-то материальных ресурсов. И это при условии, что украинский кризис к тому времени не закончится. Проще говоря, если вы инвестор, который собирается вкладываться в развитие военной промышленности в капиталистической модели, то вы сто раз подумаете, заниматься расширением производства в это время или нет, ведь в любой момент эти затраты станут бессмысленными.