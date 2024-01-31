А как же «локомотив Европы»? Или на поверку без российских ресурсов и российского рынка локомотив оказался вагоном?

На сегодняшний день после очень красивого «ухода» США из коллапсирующей ситуации на Украине, который Вашингтон выдал за «конфликт» в Конгрессе, где такие-сякие нехорошие конгрессмены блокируют оказание «помощи» Украине, основным поставщиком вооружений в пользу Киева стала Германия. Мы сейчас не будем говорить о том, что Германия, лишённая государственного суверенитета, сделала за последние два года очень много глупостей, поскольку этот факт и так понятен, а затронем тему того, что «локомотив Европы» на поверку не такой уж и локомотив.

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Так, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе обсуждения оказания дальнейшей «помощи» Украине заявил, что рассчитывает на то, что администрация Джо Байдена всё-таки сможет убедить Конгресс в необходимости принятия очередного пакета «помощи» Киеву, потому что если этого не произойдёт, то Германия в одиночку оказывать Украине поддержку не сдюжит.

По словам Шольца, было бы весьма «высокомерно» полагать, что Берлин может в одиночку справиться с покрытием военных потребностей Украины, поэтому в дополнение к расчёту на продолжение оказания поддержки Украине со стороны Вашингтона глава немецкого кабмина также выразил надежду на то, что Евросоюз всё-таки сможет согласовать пакет «помощи» на 50 миллиардов евро.

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Проще говоря, имеющие значение страны коллективного Запада даже не думают о том, чтобы тушить пожар конфликта на Украине. Всё это будет означать только одно: затягивание боевых действий, увеличение требований России для итогового окончания кризиса, а также невозможность даже в среднесрочной перспективе восстановления отношений между Европой (хотя бы той же Германией) и РФ, которые, как мы теперь уже прекрасно понимаем, больше нужны именно самой Европе. Германия сейчас переживает процесс деиндустриализации, а также находится в состоянии технической рецессии (и это только официально). Всё — следствие одностороннего необдуманного обрыва отношений с РФ вследствие отсутствия у Берлина государственного суверенитета.