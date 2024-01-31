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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил о необходимости отодвигания демилитаризованной зоны на Украине
Дабы ВСУ не могли обстреливать российские города.

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С юридической точки зрения Украина, не объявившая России войну и воспринимающая текущий кризис как вооружённый конфликт на своей территории в том виде, в котором официальный Киев эту территорию воспринимает, не имеет права наносить удары по каким бы то ни было объектам на территории России образца до 2014 года. Именно по этой причине все такие попытки, часть из которых оказывается успешными, именуются Минобороны России как террористические.

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Тем не менее, как эти действия ни называй, а жителям прифронтовых регионов от этого не легче. Легче станет только тогда, когда линия боевого соприкосновения будет отодвинута на расстояние, которое уже не позволит имеющимся на вооружении у ВСУ западным системам и средствам поражения добивать до территории России. И вот, сегодня о том, что данное действие нужно будет осуществлять, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с доверенными лицами.

По словам Путина, линия демилитаризованной зоны должна иметь такой вид и уходить на такую дальность, которая обеспечила бы безопасность российских городов.

Исходя из комментария главы государства можно сделать вывод, что ВС РФ намерены создать именно что демилитаризованную («санитарную») зону, разговоры о которой ведутся ещё с лета прошлого года, но при этом не включая вновь занятые территории непосредственно в состав России, потому что в противном случае государство попадёт в замкнутый круг, вынуждающий армию отодвигать линию боевого соприкосновения, по сути, до самых западных границ Украины, а это в текущей действительности весьма маловероятный сценарий, а если и вероятный, то запредельно затратный по времени, жизням и ресурсам.

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Когда начнётся процесс, пока неизвестно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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