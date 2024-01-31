В любом случае, проект от реализации ещё крайне далёк.

Создание любого нового самолёта — это всегда колоссальный путь, связанный как с проектированием, так и с производством прототипов, испытательных экземпляров и избавления получившихся «птичек» от так называемых детских болезней. Проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в России, который должен будет дополнить стоящие на вооружении стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 (Ту-160М), существует уже не один десяток лет, но пока что его реализации не видно даже на горизонте.

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Впрочем, не всё так безрадостно, как может показаться на первый взгляд. Процесс идёт, поскольку никуда от необходимости его реализации не уйти: новый дальний бомбардировщик необходим. И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» в комментарии агентству ТАСС сообщила, что работа над современным российским перспективным стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем идёт согласно плану-графику. За создание данного проекта отвечает входящая в состав «Ростеха» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

В корпорации пообещали, что самолёты проекта ПАК ДА будут полностью выдержаны в рамках заложенных заказчиком (Минобороны) параметров.

Согласно проекту, ПАК ДА (официального названия у будущего ракетоносца пока нет) создаётся с расчётом на возможность применения всех современных российских стратегических средств поражения: от современных и перспективных крылатых ракет до массивных высокоточных авиационных бомб, гиперзвуковых систем вооружений, и прочего. В плане конструкции, используемых материалов, а также «начинки» будет соответствовать боевым самолётам пятого поколения. В прошлом году от главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева поступала информация о том, что постановка ПАК ДА на вооружение должна произойти в период с 2025 по 2030 год.

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Отметим, что вместе с проектированием ПАК ДА в России возобновлено производство с нуля новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Проще говоря, учитывая реалии, ВС РФ наращивают численность воздушного компонента Сил ядерного сдерживания.