В любой системе происходят сбои.

Для многих это может стать открытием, но сегодня в Рунете пусть и на очень короткое время, но всё же произошёл масштабный сбой, в результате которого пользователи Сети столкнулись с проблемой к доступу к веб-сайтам в доменной зоне .ru. Несколько минут назад Минцифры России подтвердило факт сбоя, назвало его причину, а также заявило о решении сложившейся проблемы.

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Как уточняется, сбой произошёл на уровне набора расширений DNSSEC, работающих в протоколе системы доменных имён (DNS). На данный момент времени идут восстановительные работы, в процессе которых для абонентов Национальной системы доменных имён проблема уже решена.

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Сбой затронул работу большинства крупных и не очень сайтов в зоне .ru, включая сайты операторов сотовой связи, банков, маркетплейсов, поисковиков и прочего. Согласно отзывам пользователей, попавших на пик сбоя, ошибка заключалась либо в полной недоступности ряда ресурсов, либо в заметной задержке при просмотре расположенных на них страниц.