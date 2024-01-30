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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
«Должно» было всё обвалиться на 20 %, а на практике — рост.

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Когда незаконное одностороннее санкционное давление Запада на Россию набрало в феврале 2022 года совершенно запредельные и беспрецедентные обороты, большинство западных аналитиков, плохо разбирающихся в своей сфере деятельности и делающие прогнозы на основе заведомо ложной информации, прогнозировали России экономический спад как минимум на 15—20 %. В реальности в 2022 году экономический спад составил пару процентов, а уже в 2023 году ситуация перешла к росту, который будет только увеличиваться.

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Сегодня о том, что дело будет обстоять именно таким образом, поделился такой институт, как Международный валютный фонд (МВФ), который, как вы понимаете, трудно заподозрить в хорошем отношении к России, и который явно ангажирован в пользу западной политико-экономической повестки.

Исходя из прогноза МВФ, в этом году Россию ожидает рост валового внутреннего продукта на 2,6 %. Для сравнения, в октябре прошлого года аналитики МВФ прогнозировали, что рост российского ВВП в 2024 году составит всего 1,1 %. Проще говоря, прогноз был улучшен.

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С изменением в прогнозе, отметил представитель МВФ Пьер-Оливье Гуринша, связаны несколько факторов. Во-первых, в России действительно наблюдается рост экономической активности, не в последнюю очередь связанный с переводом военной промышленности на усиленный режим работы. Во-вторых, ранее в МВФ предполагали, что ситуация не нефтяном рынке будет неблагоприятной для России, но на деле всё оказалось для Москвы куда позитивнее.

#россия #политика #экономика
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