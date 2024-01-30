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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Time: Украина идёт на рискованные шаги на фоне неспособности одержать верх на поле боя
Проще говоря, от страха Украина готова на массу глупостей, которые ей сильно аукнутся.

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За последние полгода—год Украина значительно активизировала попытки (порой успешные) нанесения ударов непосредственно на общепризнанной территории России. Поскольку Украина не объявляла России войну, а воспринимает полем боя в данном вооружённом конфликте непосредственно свою территорию в том виде, в котором она её признаёт (в границах 1991 года), то любые атаки по территории России автоматически становятся незаконными, террористическими, что регулярно и находит отражение в сводках Минобороны РФ.

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Активизацию, скажем так, диверсионной деятельности Украины на территории России признаёт даже издание TIME, которое приводит в пример удары украинских беспилотников по топливно-энергетической инфраструктуре РФ. Удивительно, но издание даёт этим действиям очень верный подтекст: Украина, по сути, сведена до террористических действий, к которым она прибегает от осознания того факта, что возможности для достижения успехов на поле боя постоянно ускользают.

Как справедливо отмечает TIME, данные атаки демонстрируют не силу Украины, а её страх перед простым обстоятельством: западная поддержка сокращается, а ведь именно от неё полностью и во всех без исключения аспектах зависит официальный Киев, в то время как российская экономика растёт, военно-промышленные возможности увеличиваются кратно, а по отдельным позициям и вовсе на порядки.

Впрочем, издание TIME ровно также справедливо не рассчитывает на то, что в Киеве возобладает холодный разум и здравый смысл. Вместо этого автор статьи прогнозирует дальнейшую активизацию украинских атак по российской территории, получая за это многократно более сильные ответные удары.

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К сожалению, политика «бородатых мальчиков в кедах и заношенных толстовках» педали тормоза не имеет, так что, увы, тормозить там собрались методом столкновения с препятствием. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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