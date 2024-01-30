Проще говоря, от страха Украина готова на массу глупостей, которые ей сильно аукнутся.

За последние полгода—год Украина значительно активизировала попытки (порой успешные) нанесения ударов непосредственно на общепризнанной территории России. Поскольку Украина не объявляла России войну, а воспринимает полем боя в данном вооружённом конфликте непосредственно свою территорию в том виде, в котором она её признаёт (в границах 1991 года), то любые атаки по территории России автоматически становятся незаконными, террористическими, что регулярно и находит отражение в сводках Минобороны РФ.

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Активизацию, скажем так, диверсионной деятельности Украины на территории России признаёт даже издание TIME, которое приводит в пример удары украинских беспилотников по топливно-энергетической инфраструктуре РФ. Удивительно, но издание даёт этим действиям очень верный подтекст: Украина, по сути, сведена до террористических действий, к которым она прибегает от осознания того факта, что возможности для достижения успехов на поле боя постоянно ускользают.

Как справедливо отмечает TIME, данные атаки демонстрируют не силу Украины, а её страх перед простым обстоятельством: западная поддержка сокращается, а ведь именно от неё полностью и во всех без исключения аспектах зависит официальный Киев, в то время как российская экономика растёт, военно-промышленные возможности увеличиваются кратно, а по отдельным позициям и вовсе на порядки.

Впрочем, издание TIME ровно также справедливо не рассчитывает на то, что в Киеве возобладает холодный разум и здравый смысл. Вместо этого автор статьи прогнозирует дальнейшую активизацию украинских атак по российской территории, получая за это многократно более сильные ответные удары.

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К сожалению, политика «бородатых мальчиков в кедах и заношенных толстовках» педали тормоза не имеет, так что, увы, тормозить там собрались методом столкновения с препятствием. Со всеми вытекающими из этого последствиями.