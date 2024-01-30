Западная пресса. Ничего нового.

Как мы все прекрасно знаем, российская специальная военная операция на Украине является самым запропагандированным со стороны Запада вооружённым конфликтом как минимум за последние тридцать лет. Те или иные события регулярно выворачиваются наизнанку, переворачиваются с ног на голову и перевираются, достигая того информационного посыла, который требуется в конкретной западной стране в конкретный момент времени.

Поскольку во многих областях человеческой деятельности — от искусства и промышленности до работы средств массовой информации и политики — США и Европа за последние тридцать лет очень сильно деградировали, утратив или попросту заблокировав любую конкуренцию, то получается очень плохо и топорно. Так, сегодня британский таблоид The Sun выдал произошедший сегодня ночью удар российскими беспилотниками по нефтебазе в городе Змиёв в Харьковской области за подбитие украинскими системами ПВО российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Изображение: пылающая нефтебаза под городом Змиёв, выданная The Sun за горящий подбитый Су-34.

Никаких подтверждений своей «версии» произошедшего The Sun, конечно же, не прикладывает, ссылаясь на комментарий некоего Андрея Ковалёва из ВСУ, что, сами понимаете, подтверждением хоть чего бы то ни было быть в принципе не может, поскольку Украину постоянно в рамках этого конфликта ловят на «фейках» и прямой военной пропаганде, да и в целом сторона заинтересованная, терпящая поражение, и спрашивать её мнение заведомо нецелесообразно.

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Удивляет другое: святая уверенность целого ряда западных СМИ в том, что мы (как человечество, имеется в виду) продолжаем жить в середине прошлого столетия, когда единственным источником информации были только официальные СМИ. Все, кто хотели получать реальную, никем не подогнанную под нужный нарратив информацию, давно переключились на альтернативные источники. Впрочем, судя по количеству европейцев и американцев, которые до сих пор верят в сказки касательно возможностей Украины, стандартные СМИ продолжают работать и активно влиять на умы и сердца населения.