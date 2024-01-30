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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО назвал поддержку Украины «инвестицией» в безопасность альянса
Тем временем на Украине так до сих пор и не поняли своей истинной роли в этом конфликте.

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Представители коллективного Запада отличаются высокой степенью цинизма, когда речь заходит о текущем конфликте на Украине: лишь небольшая часть представителей западной власти сглаживает формулировки, пользуясь двойными стандартами и игрой на эмоциях, в то время как большинство на полном серьёзе твердят про необходимость «наказать» Россию, нанести России «стратегическое поражение», а также использовать Украину как инструмент в борьбе против Москвы.

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И вот, сегодня данный тезис повторил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший то, что, в общем-то, в России было понятно всем с самого начала. По словам Столтенберга, поддержка, которую страны НАТО оказывают Украине — это не благотворительность, а «инвестиции» в безопасность альянса в целом. Проще говоря, отправляя оружие и деньги, и используя этого жизни украинских мужчин (а с некоторых пор ещё и женщин), страны НАТО, по сути, ведут борьбу с Россией как с «угрозой безопасности», и уже не скрывают этого.

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К сожалению, своего положения во всей этой заварушке, а это положение простое — инструмент в чужих руках и в чужих целях — не понимает именно что украинское общество. Это видно и по рейтингам поддержки президента Владимира Зеленского, и по опросам общественного мнения на Украине. Слишком велика ещё поддержка того, кто, избираясь на должность президента, обещал прекратить конфликт, а в итоге сделал всё наоборот и довёл его до степени эскалации, которая сулит Украине потерю государственности.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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