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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что США не ищут вооружённого конфликта с Ираном
Ещё бы, ведь можно в ответ получить очень больно, и это в год выборов.

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Поскольку сейчас в администрации США заседают престарелые дети с соответствующим образом мышления, то ожидать от них можно чего угодно — в этом, собственно, и заключается ключевая опасность: действующее руководство Белого дома очень сильно оторвано от действительности и, основываясь на ошибочном представлении о реальном положении дел, может принять целый ряд безумных по своим последствиям решений.

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То может касаться как «спасения ситуации» на Украине, так и «удара возмездия» по Ирану, на который некоторые горячие вашингтонские головы возлагают ответственность за удар беспилотником по ничем не защищённой американской военной базе в Иордании, где намедни погибли три американских военнослужащих и ещё два с лишним десятка получили ранения.

Поскольку значительная часть американского общества всё-таки понимает, что агрессия против Ирана — это уже не шутки, ведь можно очень больно получить в ответ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил прессе о том, что США не ищут конфликта с Ираном.

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По всей видимости, таким образом администрация США осадила скандального сенатора Линдси Грэма, призывавшего нанести удары по иранской инфраструктуре в «отместку» за удар по военной базе. Вообще, конечно, во избежание проблем таких сенаторов надо гнать поганой метлой со своих насиженных мест, дабы не отсвечивали и не делали заявления как представители американского политического руководства.

#сша #политика #иран
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