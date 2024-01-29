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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Скандальный американский сенатор Грэм призвал нанести удары по Ирану
Возьми глобус и ударь молотком по Ирану, храбрец. Только осколками не поранься.

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После того как Иран в результате Исламской революции в 1980-е вышел из-под контроля западного капитала, в США на Тегеран очень сильно обозлились: навводили санкций, пытаются прессовать, а также аккуратно жаждут войны. Аккуратно — потому что знают, что в результате вторжения в Иран, который сейчас активно в военном плане взаимодействует с Россией, получая от неё современные вооружения, можно остаться без зубов, с фингалом под глазом и переломанными костями.

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Впрочем, есть в американском политическом истеблишменте один скандальный сенатор, которому почему-то позволяют произносить вещи, за которые потом придётся отвечать. Речь идёт о сенаторе от Южной Каролины Линдси Грэме, который уже стал известен в России на фоне его откровенно неприемлемых комментариев по украинскому конфликту, и который сегодня призвал администрацию Белого дома отомстить Ирану за то, что это якобы он нанёс удар с применением БПЛА по американской военной базе в Иордании, в результате чего, по официальным данным, погибли три американских военнослужащих и ещё двадцать пять получили ранения различной степени тяжести.

По мнению Грэма, США должны нанести удары по «важным объектам» на территории Ирана. Таким образом, считает утративший связь с реальностью сенатор, Америка не просто «отомстит» за своих военных, но и якобы предотвратит дальнейшие подобные «выходки».

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Как мы уже неоднократно отмечали, надменность, самоуверенность и вера в собственную исключительность в Граде на холме столь высоки, что там в целом даже не рассматривают, какой может быть ответ потенциального противника на действия Вашингтона. Делать вид, что Иран просто «проглотит» удары США по своей территории — это верх самонадеянности и инфантилизма. Последствия от такого удара могут быть самыми непредсказуемыми: от полной блокады Ираном всего Персидского залива, что будет грозить для Запада новым топливным кризисом, до нанесения ответных ударов по самим Штатам — такие возможности у нынешнего Тегерана наверняка имеются.

#сша #политика #психиатрия #иран
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