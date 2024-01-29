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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что Европа не осилит помогать Украине без США
Но как же так... Целая Европа... А вы на ВВП ЕС смотрели? Или всё-таки поняли, что ВВП ничего не значит?

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Ключевым спонсором Украины на протяжении последних двух лет, причём с большим отрывом, являлись Соединённые Штаты. Сейчас Вашингтон отстранился от оказания Киеву военной «помощи», ссылаясь на псевдоконфликт в Конгрессе, а по факту ища способ соскочить с этого тонущего корабля, сохранив при этом хотя бы часть собственного лица, попутно переложив бремя содержания Украины на своих европейских «союзников».

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Европейский промышленный потенциал при этом, учитывая продолжавшуюся десятилетиями и ускорившуюся после отказа от дешёвых российских энергоносителей в 2022 году деиндустриализацию, мягко говоря, не в состоянии прокормить государство такого масштаба, как Украина, и уж тем более не сможет обеспечить его всеми военными потребностями. Сегодня это признал и непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

Понимая, что спихивание Украины Вашингтоном на плечи ЕС будет означать, по сути, начало конца данного проекта, Зеленский выразил надежду на то, что США всё-таки не оставят Украину без поддержки.

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Сейчас в западной прессе всё чаще можно увидеть статьи, призванные напугать общественность и посеять в ней заведомо ложную идею необходимости жертвования своим уровнем жизни ради наращивания военного потенциала с целью поддержки Киева. Убеждать европейцев и американцев в этом становится уже практически невозможно, потому что одно дело, когда последствий боевых действий вы совсем не ощущаете, и совсем другое, когда из-за неразумной политики европейского политического класса основной удар получил именно рабочий европейский класс.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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