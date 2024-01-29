Не путать с ядерной. Звучит похоже, смысловая нагрузка разная.

В рамках очередной встречи между лидерами России и Беларуси, которая продолжается уже несколько дней и затронула огромный перечень двусторонних отношений между Москвой и Минском, став тем самым одной из наиболее продолжительных и важных за последние годы, президент России Владимир Путин отметил плодотворное сотрудничество с Беларусью в рамках развития атомной энергетики, а также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко со вступлением Беларуси в «атомный клуб».

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Как заявил Путин, с началом эксплуатации Белорусской АЭС страна стала полноценной атомной державой, что позитивным образом отразится на экономическом развитии Беларуси, позволив, в частности, расширить в стране промышленное производство, параллельно отказываясь от сжигания ископаемых видов топлива (преимущественно природного газа) для выработки электроэнергии на стандартных тепловых электростанциях.

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Необходимо отдавать себе отчёт в том, что «атомная держава» и «ядерная держава», несмотря на похожую терминологию, это всё-таки совершенно разные по своей смысловой нагрузке статусы. Атомной державой Беларусь стала за счёт появления в стране атомной электростанции. Ядерной же державой Беларусь может стать только в том случае, если при каких-то обстоятельствах у неё появится своё собственное ядерное оружие. Не российское размещённое на территории Беларуси, а именно белорусское собственное. Так что нагнетать по этому поводу не нужно, хотя многие блогеры и псевдо-журналисты уже сделали эту ошибку, сочтя вышеуказанные термины взаимозаменяемыми.