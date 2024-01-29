Для этого не нужен комментарий экс-функционера Британии. Это и так понятно.

В первые дни и недели после начала российской специальной военной операции многие крикуны в Европе и на Украине, которые не понимают ни военной логики, ни военных возможностей, ни политических последствий принятия тех или иных решений, на весь мир истошно кричали, что над Украиной должна быть создана бесполётная зона.

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Услышав про этот термин ещё во время операции США в Ираке, когда над данным ближневосточным государством были созданы две бесполётных зоны, крикуны не понимали, что бесполётная зона должна поддерживаться вооружёнными силами государства или коалиции государств, что возможно только в случае противостояния с вооружёнными силами третьего класса, которые даже в теории не способны оказать сопротивление. Когда же речь заходит об армии первого класса, которая сама, кому хочешь, при необходимости устроит бесполётную зону, то разговоры быстро затихают под комментарии о том, что реализация такого плана приведёт к Третьей мировой войне.

И вот, сегодня экс-премьер Британии Борис Джонсон объяснил, почему над Украиной не была создана бесполётная зона. По словам бывшего главы британского кабмина, подобное действие неизбежно привело бы к прямому военному столкновению с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Данная тема, подтвердил Джонсон, обсуждалась на Западе, но дальше обсуждений дело не зашло.

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На самом деле, никакого комментария Джонсона для понимания этой реальности вовсе не требовалось, поскольку подобные вещи были очевидны с первых же дней эскалации украинского кризиса.