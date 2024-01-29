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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: Надежды Украины на победу над Россией «ускользают»
А, то есть, они там изначально были? Ну, в действительности, а не в сказках.

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Мы уже неоднократно отмечали, что украинский конфликт является самым запропагандированным со стороны Запада за всю как минимум новую историю. Выдавая желаемое за действительное, представители западного политического руководства намеренно обманывали свою общественность, заявляя об «успехах» ВСУ в те периоды и в тех локациях, из которых ВС РФ самостоятельно выходили либо в рамках договора, либо в процессе спланированного отхода из опасных территорий на заранее подготовленные рубежи.

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И вот, накладывать выдуманную реальность на объективную действительность после того, как широко разрекламированное «контрнаступление» ВСУ потерпело фиаско (читать — потерпело поражение от ВС РФ), стало уже невозможно, поэтому в западной прессе «внезапно» стали появляться материалы, в которых при желании даже можно увидеть частичку логики и здравого смысла.

Так, сегодня в издании The Washington Post появилась статья, которая так и озаглавлена: «Надежды Украины на победу над Россией ускользают». При этом в самом тексте материала автор и вовсе утверждает, что в коридорах украинской власти «трудно не замечать ощущение отчаяния» на фоне провалов на линии боевого соприкосновения, неопределённости с дальнейшим финансированием, а также общей усталости коллективного Запада от этого конфликта.

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Статья также допускает, что Запад, скорее всего, уже упустил «лучшую возможность» для предоставления Украине возможности для «полного освобождения своей территории». Мы не будем сейчас напоминать авторам статьи в The Washington Post о том, что Запад предоставил Украине беспрецедентную военную «помощь», а также обеспечил финансирование всей украинской государственной машины в течение без малого двух лет. По сути, именно на совести Запада затягивание этого конфликта, который мог завершиться ещё спустя неделю после начала на куда более выгодных и для Украины, и для Запада условиях. Но история сослагательного наклонения не терпит: большие «дети» в коридорах американской и европейской власти решили давить на педаль газа изо всех сил, не считаясь ни с рисками, ни с издержками. Так что на сегодняшний день всё, что происходит на Западе, можно описать одним словом — карма.

#россия #украина #политика #боевые действия
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