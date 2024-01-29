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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Словакии заявил, что Украине пора садиться за стол переговоров
Пора было 2 года назад. Сейчас «маленько» поздно, поскольку это будут не переговоры, а озвучивание условий.

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Казалось бы, официальный Киев уже сотню раз заявил, что готов на переговоры с Москвой, забыв про запрет их проведения вообще, только на условиях выполнения «формулы мира» президента Зеленского. По сути, Украина хочет от России полной капитуляции, выплаты репараций, выдачи «военных преступников», а ещё Аленький цветочек и Цветик-семицветик в придачу. В России данные «условия» всерьёз не рассматривают, пока ещё сдерживаясь и не называя их отборным бредом.

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Тем не менее, в ряде стран мира регулярно озвучиваются тезисы о необходимости проведения мирных переговоров. Сегодня соответствующий тезис повторил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам Калиняка, он не верит в то, что текущий конфликт может быть разрешён военным путём, поэтому сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы как минимум начать переговорный процесс.

Как справедливо отметил глава Минобороны Словакии, каким бы образом ни закончился этот конфликт, Украина будет иметь общую границу с Россией, и сейчас Киеву больше всего нужны именно усилия по достижению мирного соглашения.

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В Киеве, понятное дело, трезво смотреть на происходящее пока даже не думают, поэтому российская специальная военная операция продолжается. Москва, в свою очередь, готова на переговоры только на своих условиях, а они с каждым днём, неделей и месяцем будут становиться только жёстче. На сегодняшний день изменить вектор движения текущего конфликта может разве что прямая интервенция НАТО, да и то, крайне сомнительно: Москва ещё в самом начала СВО предупредила всех о том, что излишне неловкие движения Запада приведут его к непоправимым последствиям.

#россия #украина #политика #боевые действия #словакия
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