По привычке считают в долларах, хотя в реальности они в этом товарообороте практически не участвуют.

Про отношения между Россией и Беларусью сочинено много анекдотов, но если абстрагироваться от мало что значащего восприятия действительности и взглянуть на неподкупную статистику, то выяснится, что экономические отношения между Москвой и Минском, считающиеся самым крепким из имеющихся видов отношений (если, конечно, у государств есть суверенитет), постоянно улучшаются, и это подтверждается в числовом выражении.

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Сегодня о том, что товарооборот между Россией и Беларусью составил $42 миллиарда, продолжая при этом постоянно расти, заявил Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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В подробности этого товарооборота главы государств вдаваться не стали, так что мы не знаем, на чью сторону приходится большая доля этого товарооборота. Кроме того, стоит отметить, что хоть главы государств заявили об объёме товарооборота в долларах, но делается это явно по инерции, потому что так удобнее. В реальности государства рассчитываются в рублях: ещё осенью 2023 года глава Минэкономразвития РФ Максим решетников заявлял, что доля нацвалют (в основном это российский рубль) в торговле внутри СНГ превышает 85 %. А уж в той ситуации, в которой обнаружили себя Россия и Беларусь, рискнём предположить, что и вовсе весь товарооборот осуществляется в российских рублях.