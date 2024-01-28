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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опять потребовал от Запада конфисковать замороженные российские активы
Ты кто такой, чтобы призывать своих покровителей хоть к чему-то кроме содействия в мирных переговорах?

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Несмотря на то, что положение Украины с каждым днём становится всё менее презентабельным, в результате чего якшаться с Киевом на данном этапе готовы лишь самые бескомпромиссно и бесповоротно вложившиеся в этот конфликт западные столицы, президент Украины Владимир Зеленский этой реальности будто бы не понимает, и продолжает изъясняться, будто на дворе до сих пор осень 2022 года, а не практически февраль 2024-го.

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Эта иллюзия даёт Зеленскому моральное, но ничем не подкреплённое на практике право что бы то ни было требовать от Запада. В частности, сегодня президент Украины потребовал от Запада как можно быстрее конфисковать замороженные российские активы и, по сути, передать их на нужды Украины. Прямым текстом Зеленский этого, справедливости ради, не сказал, заявив лишь, что конфискованные активы «должны работать для защиты от российской агрессии».

По словам президента Украины, на Западе по данному вопросу идёт активная работа, и ему якобы обещали, что в скором времени будут подготовлены меры по реализации вышеизложенного плана.

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Хотя Зеленский пытается выставить ситуацию как способную развернуться исключительно в пользу Украины, но на практике даже заморозка активов российского ЦБ стала беспрецедентным шагом, какого в истории ещё не было. Насколько серьёзным ударом по авторитету коллективного Запада станет не просто заморозка, а ещё и, выражаясь простым языком, кража этих денег и их передача третьей стороне, можно только догадываться. И именно опасение полной, окончательной и бесповоротной утраты своего финансового авторитета до сих пор останавливает Запад от дальнейших шагов в отношении российских активов. Впрочем, как мы понимаем, сейчас Западом руководят настолько некомпетентные «элиты», что ожидать от них можно чего угодно: до абсурда с заморозкой активов, абсурда с «потолком цен» на нефть, беспрецедентными незаконными «санкциями» и так далее ведь дошло, хотя свои власти европейские и американские промышленники и представители крупного бизнеса изначально предупреждали о неприемлемости таких шагов. Не остановило. Результат известен.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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