И тут ни прибавить, ни убавить.

Сегодня на Украине об этом не принято вспоминать по причине неспособности украинского общества в настоящее непростое время здраво оценивать ситуацию, но когда Владимир Зеленский избирался на должность президента, то делал он это с заявлениями о необходимости любыми способами остановить кровопролитие на востоке страны, и что он готов был даже «хоть с чёртом лысым» встречаться, лишь бы больше не была утрачена ни одна жизнь. С тех пор много воды утекло: при президентстве Зеленского Украина доигралась до прямого вооружённого конфликта с Россией, позитивного исхода в котором для Киева не могло и не может быть даже в фантазиях, количество жертв уже не поддаётся подсчётам, а в дома огромного количества украинцев, которым Зеленский обещал, что они больше «никогда не будут плакать», пришло страшнейшее горе из возможных.

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Всё это есть следствие отсутствия у Украины государственного суверенитета, а у её политического руководства — даже минимальной воли и морального духа для того, чтобы выбраться из цепких лап своих покровителей и принять наконец-то впервые за всю историю своей независимости действительно национально-ориентированное решение. На фоне всего того, что было обещано, и всего того, что получилось в итоге, нетрудно понять, почему глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью ВГТРК назвал «печальной» судьбу Украины при действующем президенте.

По словам Нарышкина, и у украинского государства в его нынешнем виде, и у правящего ею политического «режима» печальные судьбы.

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Безусловно, не стоит искать в словах Нарышкина глубинный смысл и намёки на дальнейшие действия России в рамках текущего конфликта. В конце концов, печальная у Украины судьба уже сейчас, и лучше, если, конечно, Киев внезапно не прозреет и не поймёт, что пока ещё не поздно, надо договариваться, потому что в перспективе говорить может быть не о чем, не станет.