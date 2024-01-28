Многие справедливо считают это сообщество атавизмом европейского неоколониализма.

Хотя в России многие вполне справедливо воспринимают конфликт на Украине как событие первостепенной важности, и в плане обеспечения безопасности РФ так оно и есть, но в глобальном смысле сейчас происходят многочисленные изменения, полностью меняющие установившийся после 1991 года мировой «порядок», и конфликт на Украине, при всей его важности, лишь часть данных перемен. Наблюдаются укрепления экономических и военных союзов, распады старых объединений, создание новых, а также уже очевидный передел сфер влияния. Так, африканское экономическое объединение ЭКОВАС, которое многие политологи воспринимают как наследие французской колониальной эпохи, сегодня лишилось сразу трёх членов — Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

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Согласно комментариям руководства этих государств, ЭКОВАС слишком сильно поражено западным влиянием, а также перестало выполнять свою изначальную функцию в виде защиты участников и оказания им при необходимости экономической помощи. В Мали, Нигере и Буркина-Фасо ЭКОВАС стали воспринимать как угрозу национальным интересам, в результате чего было принято решение о выходе из данного сообщества.

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Примечательно, что все три вышеуказанных африканских государства так или иначе сотрудничают с Россией, причём масштаб этого сотрудничества только увеличивается. Ранее вся троица была, как бы это помягче выразиться, под «протекторатом» Франции, которая сейчас всячески пакостит Москве в зоне специальной военной операции на Украине. В общем, нетрудно понять, что «игра» идёт глобальная, и ставки в этой игре запредельно высоки. Старые великие державы уходят, переходя в категорию от силы региональных, новые великие державы или образуются или восстанавливают данный утраченный статус — кто за тридцать лет, кто за несколько веков, если не тысячелетий.