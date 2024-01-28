Здесь вопрос уже не «если?», а «когда?». Но вообще тут разрешение у России спрашивать надо будет.

Положение Украины с каждым днём становится всё тяжелее, причём до такой степени, что это начали осознавать не только те, кто понимали вектор движения текущего конфликта с самого начала, но и непосредственно спонсоры и кураторы Киева. Сегодня, впрочем, речь пойдёт о первых — тех, кто с первых дней видели и понимали, чем всё закончится.

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Не секрет, что современная территория Украины в значительной степени состоит из исторических земель других государств. Наследники этих исторических государств это прекрасно знают, поэтому начинают потирать ручки. И если одни (такие, как Польша) помалкивают о своих планах, демонстрируя их лишь своими действиями, что прекрасно видят в Службе внешней разведки России, то вот отдельные венгерские политики предпочитают обходиться без сантиментов и называть всё своими именами.

Так, лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что если в результате текущего конфликта Украина утратит государственность, то Венгрия будет претендовать на Закарпатье как на территорию, на которой проживают этнические венгры. Вместе с тем Тороцкаи заявил, что Украина сейчас полностью находится под властью западного капитала и, по сути, полностью лишена суверенитета.

Безусловно, партия «Наша Родина» является крайне незначительной в венгерской политической системе, и ни о каком присоединении Закарпатья по своему собственному решению вести речь в принципе не может, но не стоит забывать о том, что сегодня в Будапеште практически всё политическое руководство с тревогой наблюдает за происходящим на Украине, ведь этнические венгры также (в основном насильно) участвуют в конфликте на стороне ВСУ. И в интересах Венгрии прекратить этот беспредел.

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То, что европейские государства уже потихоньку делят шкуру пока ещё неубитого медведя, должно заставить украинского обывателя наконец-то хоть о чём-то задуматься. Но пока что глобального противодействия решениям киевских властей в украинском обществе не наблюдается. Значит, полное осознание реальности ещё не наступило.