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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зампостпреда России при ООН назвал фатальной ошибкой отказ Киева от мира в 2022 году
Фатальной ошибкой, естественно, для Киева.

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Как мы теперь хорошо знаем, первоначальный план российского политического руководства касательно украинского кризиса был реализован практически с полной точностью: принуждение к миру сработало, и Москве с Киевом удалось договориться об основополагающих принципах дальнейшего сосуществования. Но, понимая, что Запад такое развитие событий не устраивает, в Киев буквально на следующий день после встречи российской и украинской переговорных групп в Стамбуле в апреле 2022 года прискакал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и велел несуверенным киевским властям отказаться от переговоров с Россией в обмен на иллюзию возможности победы и выхода Украины на «границы 1991 года».

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Сегодня уже понятно, что расчёт киевских «бородатых мальчиков» в кедах и заношенных толстовках защитного цвета, как бы это помягче выразиться, не оправдался и обернулся для Украины неоценимыми потерями, возвратить которые невозможно уже ни физически, ни политически, ни психологически. И вот, с единственно верной характеристикой поведения киевского руководства в 2022 году выступил сегодня заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, в начале конфликта в марте—апреле 2022 года у Киева был шанс заключить мир, но руководство Украины и его западные спонсоры его упустили, тем самым допустив фатальную ошибку.

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Фатальной эта ошибка, естественно, является для Украины, которая на момент начала кризиса, будь её руководство умнее и дальновиднее, могла отделаться только признанием Крыма частью России, а республик Донбасса — независимыми государствами, с принятием неотчуждаемого нейтралитета с гарантиями безопасности в том числе от Москвы. Но история сослагательного наклонения не терпит: сегодня требования уже совсем другие, и чем больше Киев медлит с заключением мира, который в первую очередь нужен именно Украине, а не кому бы то ни было ещё, тем жёстче будут становиться условия. Это, к слову, понимают с каждым днём всё больше людей, в том числе и на Западе, который беспрецедентно вложился в этот кризис на стороне Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия
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