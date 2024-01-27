Презентация состоится на выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Не сделаем никакого открытия, если скажем, что в современных конфликтах ключевую роль играют беспилотники, выполняющие огромный спектр задач и позволяющие сохранять жизни военнослужащих, например, на разведывательных заданиях. В связи с этим производство беспилотников в России расширяется. Так, концерн «Калашников» заявил, что первая презентация разведывательного дрона СКАТ 350 М состоится в этом году на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Как уточняет «Калашников», СКАТ 350 М создан для ведения воздушного наблюдения и разведки в том числе в инфракрасном диапазоне. По сути, СКАТ 350 М является глубокой модернизацией разведывательного БПЛА Supercam 350, в которую внесены изменения на основе «практического применения» (читать — на основе опыта специальной военной операции).

Новый разведывательный беспилотник отличается усовершенствованной конструкцией крыла и элементов управления, собирается из более прочных материалов, а также обладает повышенной надёжностью по сравнению со своим предшественником. Многие функции были автоматизированы, что позволяет упростить не только обучение операторов, но и дальнейшую эксплуатацию аппарата.

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Оснащается электрическим двигателем, позволяющим СКАТ 350 М развивать скорость до 120 км/ч. Работает на высоте от 300 до 2000 метров и может передавать и получать сигнал на расстоянии от 70 до 100 километров. Собственно, эта характеристика в данном случае обозначает эффективную дальность работы беспилотника. Работать на одной подзарядке аккумуляторов может до четырёх часов (240 минут).