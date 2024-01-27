Естественно, ведь в чём смысл любого плана? Он должен быть правдоподобным хотя бы на бумаге. А тут — чистой воды фантастика. Причём, даже не научная.

Казалось бы, в сказки о том, что Украина способна одолеть Россию в вооружённом противостоянии, даже при учёте беспрецедентной и всеобъемлющей «помощи» со стороны Запада, никто не должен был верить с самого начала, потому что подобные заявления противоречат банальному здравому смыслу, не говоря уже о военной логике и потенциалах противоборствующих сторон во всех аспектах. Чтобы осознать реальность, американскому политическому руководству потребовалось ни много ни мало, а целое поражение ВСУ в рамках широко разрекламированного «контрнаступления».

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Лучше, наверное, поздно, чем никогда, но новые планы США по Украине, как сообщает издание The Washington Post, не предусматривают «возвращения» Киевом контроля над потерянными территориями. Вместо этого Вашингтон намерен оказывать Украине долгосрочную поддержку, несмотря на то, что данный план также находится в подвешенном состоянии по причине непоколебимой позиции американского Конгресса.

Как справедливо отмечает издание, новый план Вашингтона разительно отличается от ранее озвучиваемой позиции по способствованию непременной «победе» Украины. Со ссылкой на сотрудника администрации Белого дома The Washington Post пишет, что в руководстве США сомневаются в способности Киева осуществить наступательные действия, аналогичные тем, что были предприняты в 2023 году. Вместо этого Вашингтон, по сути, велит своим протеже переходить в оборону и пытаться сохранить имеющееся, чем «вернуть» утраченное.

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Напомним, что хоть Конгресс США пока непреклонен в своих условиях относительно одобрения бюджета, в который включены $61 млрд для «помощи» Украине, и текущая обстановка как в самих Штатах, так и в других горячих точках явно будет мешать данному процессу, но президент США наделён правом выделять военную «помощь» своими указами напрямую из запасов Пентагона. Собственно, основная часть американской «помощи» Украине выделена именно такими указами. А вот станет ли действующий хозяин Белого дома злить оппонирующие ему элиты, не говоря уже о широком населении США, это сейчас вопрос со звёздочкой.