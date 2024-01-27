Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: Планы США по Украине не предусматривают «возвращения» Киевом потерянных территорий
Естественно, ведь в чём смысл любого плана? Он должен быть правдоподобным хотя бы на бумаге. А тут — чистой воды фантастика. Причём, даже не научная.

реклама

Казалось бы, в сказки о том, что Украина способна одолеть Россию в вооружённом противостоянии, даже при учёте беспрецедентной и всеобъемлющей «помощи» со стороны Запада, никто не должен был верить с самого начала, потому что подобные заявления противоречат банальному здравому смыслу, не говоря уже о военной логике и потенциалах противоборствующих сторон во всех аспектах. Чтобы осознать реальность, американскому политическому руководству потребовалось ни много ни мало, а целое поражение ВСУ в рамках широко разрекламированного «контрнаступления».

реклама

Лучше, наверное, поздно, чем никогда, но новые планы США по Украине, как сообщает издание The Washington Post, не предусматривают «возвращения» Киевом контроля над потерянными территориями. Вместо этого Вашингтон намерен оказывать Украине долгосрочную поддержку, несмотря на то, что данный план также находится в подвешенном состоянии по причине непоколебимой позиции американского Конгресса.

Как справедливо отмечает издание, новый план Вашингтона разительно отличается от ранее озвучиваемой позиции по способствованию непременной «победе» Украины. Со ссылкой на сотрудника администрации Белого дома The Washington Post пишет, что в руководстве США сомневаются в способности Киева осуществить наступательные действия, аналогичные тем, что были предприняты в 2023 году. Вместо этого Вашингтон, по сути, велит своим протеже переходить в оборону и пытаться сохранить имеющееся, чем «вернуть» утраченное.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что хоть Конгресс США пока непреклонен в своих условиях относительно одобрения бюджета, в который включены $61 млрд для «помощи» Украине, и текущая обстановка как в самих Штатах, так и в других горячих точках явно будет мешать данному процессу, но президент США наделён правом выделять военную «помощь» своими указами напрямую из запасов Пентагона. Собственно, основная часть американской «помощи» Украине выделена именно такими указами. А вот станет ли действующий хозяин Белого дома злить оппонирующие ему элиты, не говоря уже о широком населении США, это сейчас вопрос со звёздочкой.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Telegraph: Россия так сильно нарастила производство оружия, что НАТО не может за ней угнаться
Протестующие французские фермеры грозят полной блокадой Парижа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
+
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
49
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
17
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
2
Ученые нашли доказательство существования темной материи
3
Обзор игры Spec Ops The Line - Линия специальных операций
2

Сейчас обсуждают

CD-Vega
18:29
просто что бы увидеть изменения - купи i12 Ultra - 15999KX c искусственным интеллектом
Physical Review Applied: Ученые смогли сделать из стекла прозрачный полупроводник с помощью лазера
REY_B_
18:25
Достаточно большой, заметный и дорогой, чтобы потратить на него "Стингер".... Хотелось бы чего-то поменьше, зато больше штук.
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
REY_B_
18:22
А платить чем будут?
Израиль и США заключили новый крупный оружейный контракт на 50 самолетов и 12 вертолетов
REY_B_
18:20
Зато были потрачены десятки часов на совещания и согласования.....
Physical Review Applied: Ученые смогли сделать из стекла прозрачный полупроводник с помощью лазера
wld
18:19
Дно ты где????? Каждый раз ,Chimbal, берет лопату и копает новое.
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
REY_B_
18:19
За 2023 год в Мире было отмыто 3 триллиона долларов. Естно без криптовалют не обошлось. И явно не обошлось без "элит", которые Зеленские, Хантеры Байдены и прочие, прочие похуже. Это им нужны криптова...
На этой неделе биткоин пережил падение на 1,7%, но начинает восстанавливаться на выходных
Васиссуалий Пупкинзон
18:18
Если уж неигровой, то почему бы не взять то же самое, но на Целероне 5095 за ~135$? Интернет и там вполне бодро бегает, простенькие игрушки тоже, но цена меньше в разы...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
Дмитрий Егоров
18:15
не было таких цен
Эксперт Цзя Минь: разговор лидеров Китая и Украины состоялся из-за проблем Киева на фронте
Дмитрий Егоров
18:14
что лотерея?
Эксперт Цзя Минь: разговор лидеров Китая и Украины состоялся из-за проблем Киева на фронте
Бот_Пригожина_03081
18:08
Шо с хлебалом, лохлы?
ИноСМИ: Западная помощь не поможет Киеву победить РФ, которая за прошлый год произвела 1500 танков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем