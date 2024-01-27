Пятая республика хочет в ускоренном порядке стать Шестой? Или Французской Народной?

Ситуация, до которой французских фермеров довело максимально потерявшее связь с реальностью французское руководство, продолжает развиваться по любопытному для стороннего наблюдателя сценарию. От вываливания на дороги навозных куч и поливания зданий городских администраций навозной жижей потерявшие терпение фермеры грозятся перейти к более радикальным мерам.

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Так, сегодня представитель французского профсоюза фермеров Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар заявил, что его организация рассматривает возможность блокады Парижа и трёх его пригородов с целью препятствования ввозу в них продуктов и товаров.

По замыслу, озвученному Бюизаром, блокада должна начаться ранним утром в понедельник (29 января), и продолжаться она будет не меньше пяти суток. За это время, считает представитель Jeunes Agriculteurs, парижане осознают, насколько сильно им нужны фермеры.

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Весьма странная позиция у французского фермерского профсоюза. Во-первых, блокада столицы это, как бы это помягче выразиться, нарушение закона беспрецедентного уровня. Во-вторых, своими действиями фермеры, скорее, наоборот вызовут справедливый гнев простых жителей в свою сторону. Ведь нетрудно понять, что простые граждане Франции ни в чём не виноваты и никаких решений не принимали, и даже на выборах им просто дают варианты «плохо» и «совсем плохо». А всё, чем занимаются протестующие — это мешают нормально жить простым людям.