Причём, даже в долгосрочной перспективе угнаться не сможет.

На Западе сегодня явно отсутствует единый «нарратив», с которым следует подходить к вопросу военно-промышленных возможностей России. Кто совсем оторван от реальности, те продолжают рассказывать сказки про «чипы из микроволновок/стиральных машин», снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана и прочую объективную чушь. Кто поумнее, те начинают понимать, что на одних чипах из микроволновок и поставках из КНДР «выехать» невозможно: явно секрет в чём-то другом.

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Ответ, на самом деле, простой: производство вооружений в самой России выросло многократно, а по отдельным позициям и вовсе в десятки и сотни раз. И вот, сегодня с осознанием этой реальности британское издание The Telegraph выпустило соответствующую статью, в которой прямым текстом заявляет, что масштабы производства вооружений в России сейчас таковы, что весь Запад остаётся далеко позади и вряд ли сможет за Москвой по данному показателю угнаться.

Журналисты The Telegraph уточняют, что степень перевода российской промышленности на военные рельсы поражает воображение: не только действующие заводы многократно нарастили выпуск продукции, но и наблюдаются такие явления, как переоборудование бывших торговых центров в полноценные заводы по выпуску ударных беспилотников. Кроме того, The Telegraph отмечает и мобилизацию российского бизнеса и общества, которые всячески помогают вооружённым силам. В частности, в материале рассматривался пример хлебопекарни, которая помимо хлеба также отправляет на линию боевого соприкосновения небольшие коммерческие квадрокоптеры.

Примечательно, что на фоне объективной реальности британское издание стало всерьёз рассматривать оглашаемую Минобороны России статистику выпуска вооружений. Без топорной пропаганды, заявляющей, что текущее производство якобы покрывает лишь потери, что, конечно же, ложь, не обошлось, но давайте сделаем The Telegraph скидку: в целом материал оказался максимально честным и реалистичным, что для британской прессы уже само по себе невероятное достижение.

Согласно комментарию The Telegraph одного из западных официальных лиц, сейчас военные расходы России достигают 40 % ВВП. Мы, конечно, понимаем, что данные цифры абсурдны, но в них верят британцы: в частности, собеседник издания назвал это «Полным, *****, безумием», поскольку ничего подобного западные государства позволить себе не в состоянии.

The Telegraph отмечает, что на фоне российских «манипуляций» статистикой сложно составить полную и, что самое главное, истинную картину происходящего в российской военной промышленности, но, как отмечают журналисты-авторы статьи, практически все эксперты сходятся во мнении, что масштаб переключения российской экономики на военные рельсы «реален, опасен и продолжается».

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В прессе выражают сомнение, что текущий масштаб российского военного производства позволит ВС РФ провести крупное наступление на Украине в текущем году, однако несомненен тот факт, что у России будет полное превосходство в данном конфликте. Стоит напомнить господам журналистам, что у России в этом конфликте всегда было превосходство.