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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США пообещали быть «надёжным» поставщиком сжиженного природного газа в ЕС
Ну и кто теперь страна-бензоколонка?

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После того как Евросоюз в добровольно-принудительном порядке решил выстрелить себе очередью из крупнокалиберного пулемёта в ногу, отказавшись от российских энергоресурсов, которые-то рынок в любом случае обязательно найдут, поскольку являются одними из самых высоколиквидных товаров, на место России в роли поставщика энергоресурсов в Европу очень «удачно» прискакали Соединённые Штаты с их нефтью и сжиженным природным газом.

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Ситуация продолжается и по сей день, и вот, сегодня советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди заявил, что США будут «надёжным партнёром» в деле поставки сжиженного природного газа в страны Европы. Дескать, для этого у Вашингтона есть и возможности, и ресурсы.

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Исходя из происходящих событий, которые приводят к деиндустриализации Европы и «релокации» части той же немецкой промышленности в США и Китай, где энергоресурсы кратно более доступны, нетрудно догадаться, кто является основным выгодоприобретателем от отсутствия у европейских стран государственного суверенитета.

#сша #политика #экономика #евросоюз
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