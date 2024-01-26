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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Конгрессе США назвали «обречённым на провал» соглашение, от которого зависит финансирование Украины
У США сейчас собственных проблем невпроворот. Какая уж там Украина.

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Вот уже месяц Соединённые Штаты не предоставляют Украине военную и финансовую «помощь», предпочтя переложить эту ответственность на своих европейских сателлитов, которые с большим удовольствием вопреки логике, здравому смыслу и чаяниям своих граждан перехватывают эстафету. Понятно, что даже вместе взятые военно-промышленные возможности стран Евросоюза не могут и близко заместить возможности США, поэтому все прекрасно понимают, что без американской поддержки украинский кризис затухнет пусть и небыстро, но гораздо быстрее, чем при оказании беспрецедентной «помощи», которая только затягивает процесс, не меняя его исхода.

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И вот, на фоне происходящих сейчас в Штатах событий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что проект соглашения, подразумевающего выполнение требования конгресса об ужесточении миграционного контроля, а также от исхода которого зависит оказание Украине «помощи» на $61 миллиард, «обречён на провал».

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Необходимо понимать, что Украина сейчас полностью зависит от Запада в военном плане, а также более чем наполовину — в вопросе финансирования государственного бюджета. Понятно, что ни о какой независимости в таких условиях Киев не должен даже заикаться. На данном этапе странам Запада необходимо уже начинать размышлять на тему того, как взыскивать с Украины все те средства, что были в неё вложены. Ведь это происходило отнюдь не по доброте душевной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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