Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создан быстрый разведывательный дрон-конвертоплан «Ловкий»
Если будет запущен в серию, многое может измениться.

реклама

Уже много текстов написано на тему специальной военной операции и того, что данный вооружённый конфликт стал революционным в плане применяющихся в нём средств поражения. Активное использование беспилотников, совершенствование средств их подавления, попытки выжать максимум из имеющихся моделей и создание новых — всё это реалии сегодняшнего дня, и у кого возможностей полностью задействовать потенциал беспилотных технологий больше, тот значительно упростит себе все дальнейшие боевые действия.

реклама

И вот, сегодня «РИА Новости» сообщило, что российская компания «Хардберри-РусФактор» разработала дрон-конвертоплан под названием «Ловкий». Своё прозвище, как нетрудно догадаться, он получил за свои технические характеристики. Согласно комментарию руководителя компании-разработчика Алексея Германа, «Ловкий», по сути, не имеет аналогов на российском рынке беспилотников: мало того что выполнен по схеме конвертоплана, так ещё и может лететь со скоростью до 160—200 км/ч.

Такими характеристиками «Ловкий» обязан именно своей конструкции: взлёт осуществляется вертикально, как у обычного квадрокоптера, однако дальнейший путь беспилотник преодолевает уже как самолёт, переориентируя воздушные потоки от двигателей в горизонтальное положение. За счёт такой схемы «Ловкий» также отличается высокой энергоэффективностью: согласно комментарию разработчика, дрон может находиться на задании примерно в 2,5 раза дольше стандартных квадрокоптеров.

Дальность действия беспилотника в первую очередь ограничена дальностью действия приёмно-передающей аппаратуры, которая составляет 50 километров. В реалиях текущего конфликта на Украине этого, как считается, более чем достаточно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Непосредственно в зоне боевых действий задача «Ловкого» будет заключаться в разведке и корректировке артиллерийского огня. Пока что проект экспериментальный и выполненный в штучных экземплярах, но, как говорится, лиха беда начало.

#россия #украина #боевые действия #беспилотники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МО РФ заявили, что танки Т-80БВМ в зоне СВО оснащены системами подавления беспилотников «Волнорез»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
40
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
53
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
23
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
81
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
7
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
22

Сейчас обсуждают

Бахтиёр Кудратуллаев
18:00
гамаю в любые игры и ничё ненадо включать. не могу пройти , тяжёлая ( второе фото)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
Вадим Царах
17:54
Думать русня врядле умеет. Гиблый номер, не пытайся. По телику показали, что они великие, они и обрадовались. А потом собрались, затопили печку дровами и пошли белье на речку стирать
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Китя.
17:54
NIS твой в новых играх помер причем давно. хотя можно на 1070 включить FRS. но это надо низкий поклон Radeton. как конкурент не зажал мыла. а хуанг жмот свой карты душит падла как и все остальные 2ххх...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
OgoGoLog
17:53
65 стран из 193. Даже не половина. Нашел чем гордиться.
Китай намерен вывести $300 млрд из офшоров для спасения своего фондового рынка
Chihonya
17:53
да ты мастер пера епт)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
Даня
17:53
давно пора)))
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
OgoGoLog
17:52
Это только по SWIFT 50%. С начала СВО доля торговли в обход этйо системы только растёт. И как там Техас в твоей америке, Горлыныч?
Китай намерен вывести $300 млрд из офшоров для спасения своего фондового рынка
Вадим Царах
17:52
Тому, что славяне гибнут за нато в рф не рады... Тогда расскажи мне, почему в рф были рады, когда путин приказал прошлой зимой Украинские электростанции бомбить? Почему вся руснявая пропаганда билась ...
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
OgoGoLog
17:51
Они просто готовятся к приходу русского солдата. Опасно русский язык им забывать.
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
OgoGoLog
17:48
Сначала из метро Киева выйди борцун. Когда там у вас "повитряна тревога" следующая?
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем