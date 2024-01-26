Если будет запущен в серию, многое может измениться.

Уже много текстов написано на тему специальной военной операции и того, что данный вооружённый конфликт стал революционным в плане применяющихся в нём средств поражения. Активное использование беспилотников, совершенствование средств их подавления, попытки выжать максимум из имеющихся моделей и создание новых — всё это реалии сегодняшнего дня, и у кого возможностей полностью задействовать потенциал беспилотных технологий больше, тот значительно упростит себе все дальнейшие боевые действия.

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И вот, сегодня «РИА Новости» сообщило, что российская компания «Хардберри-РусФактор» разработала дрон-конвертоплан под названием «Ловкий». Своё прозвище, как нетрудно догадаться, он получил за свои технические характеристики. Согласно комментарию руководителя компании-разработчика Алексея Германа, «Ловкий», по сути, не имеет аналогов на российском рынке беспилотников: мало того что выполнен по схеме конвертоплана, так ещё и может лететь со скоростью до 160—200 км/ч.

Такими характеристиками «Ловкий» обязан именно своей конструкции: взлёт осуществляется вертикально, как у обычного квадрокоптера, однако дальнейший путь беспилотник преодолевает уже как самолёт, переориентируя воздушные потоки от двигателей в горизонтальное положение. За счёт такой схемы «Ловкий» также отличается высокой энергоэффективностью: согласно комментарию разработчика, дрон может находиться на задании примерно в 2,5 раза дольше стандартных квадрокоптеров.

Дальность действия беспилотника в первую очередь ограничена дальностью действия приёмно-передающей аппаратуры, которая составляет 50 километров. В реалиях текущего конфликта на Украине этого, как считается, более чем достаточно.

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Непосредственно в зоне боевых действий задача «Ловкого» будет заключаться в разведке и корректировке артиллерийского огня. Пока что проект экспериментальный и выполненный в штучных экземплярах, но, как говорится, лиха беда начало.