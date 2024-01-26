Дело нужное.

Преимущество сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс», которые время от времени применяются ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине, заключается в факторе внезапности: их применяют для нанесения быстрого огневого поражения по важным военным целям, дабы те не успели среагировать, передислоцироваться и рассредоточиться. Дальность действия данных ракет сильно ограничена, и поскольку запускаются они преимущественно из береговых ракетных комплексов «Бастион», расположенных на территории Крыма, то география возможного поражения целей данными ракетами также сильно ограничена.

реклама

Данный вопрос, учитывая продемонстрированную «Ониксами» эффективность, сейчас стоит весьма остро. Настолько остро, кстати, что сегодня «РИА Новости» опубликовало основанный на интервью с генеральным директором НПО машиностроения Александром Леоновым материал, из которого следует, что дальность действия «Ониксов» намерены «существенно увеличить». В подробности Леонов вдаваться не стал.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как мы уже отметили, ключевыми факторами эффективности «Ониксов» являются скорость и внезапность. Удары обычными крылатыми ракетами для ВСУ за счёт полностью работающей в их интересах натовской (читай — американской) разведки не становятся сюрпризами (их эффективность — следствие «выноса» украинской ПВО), удары «Кинжалами» тоже, а вот «Ониксы» благодаря непредсказуемости точки запуска из передвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» — это для Киева серьёзная головная боль. И очевидно, что эта головная боль должна переходить в стадию постоянной мигрени.