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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дальность действия российской сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» собираются «существенно» увеличить
Дело нужное.

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Преимущество сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс», которые время от времени применяются ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине, заключается в факторе внезапности: их применяют для нанесения быстрого огневого поражения по важным военным целям, дабы те не успели среагировать, передислоцироваться и рассредоточиться. Дальность действия данных ракет сильно ограничена, и поскольку запускаются они преимущественно из береговых ракетных комплексов «Бастион», расположенных на территории Крыма, то география возможного поражения целей данными ракетами также сильно ограничена.

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Данный вопрос, учитывая продемонстрированную «Ониксами» эффективность, сейчас стоит весьма остро. Настолько остро, кстати, что сегодня «РИА Новости» опубликовало основанный на интервью с генеральным директором НПО машиностроения Александром Леоновым материал, из которого следует, что дальность действия «Ониксов» намерены «существенно увеличить». В подробности Леонов вдаваться не стал.

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Как мы уже отметили, ключевыми факторами эффективности «Ониксов» являются скорость и внезапность. Удары обычными крылатыми ракетами для ВСУ за счёт полностью работающей в их интересах натовской (читай — американской) разведки не становятся сюрпризами (их эффективность — следствие «выноса» украинской ПВО), удары «Кинжалами» тоже, а вот «Ониксы» благодаря непредсказуемости точки запуска из передвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» — это для Киева серьёзная головная боль. И очевидно, что эта головная боль должна переходить в стадию постоянной мигрени.

#россия #промышленность #«оникс»
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