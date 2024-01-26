Даже если доказательства будут неоспоримыми, Вашингтон всё равно будет упираться.

Позавчера днём в небе над Белгородской областью средствами украинской ПВО был сбит военно-транспортный самолёт ВКС России Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные для обмена, который должен был состояться вечером того же дня. Мы сейчас не будем обсуждать, кто давал Украине право вообще в принципе сбивать российские самолёты над российской (общепризнанно) территорией, равно как не будем обсуждать, почему эти зенитные ракеты не были перехвачены уже российской ПВО. В конце концов, сейчас это мало что меняет, поскольку происшествие случилось, и вспять время не вернуть.

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Учитывая, что практически вся система противовоздушной обороны Украины сейчас состоит из образцов западного производства, в частности, американских ЗРК Patriot, это делает западные страны, которые поставили Киеву эти системы вооружений, соучастниками преступления, поскольку не будь вооружений, не было бы и трагедии. Бытуют предположения, что виновниками трагедии были именно ЗРК Patriot; подтвердятся они или нет, покажет только официальное российское следствие, но в Госдепе США решили заранее заявить, что непричастны к крушению Ил-76.

По крайней мере, так заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Пател в комментарии прессе. По словам Патела, Вашингтон «никоим образом» не причастны к катастрофе российского военно-транспортного самолёта.

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Россия обвинила Украину в терроризме, заявив, что удар зенитных ракет по Ил-76 был намеренным. Хотя от Киева в его нынешнем отчаянном положении можно ожидать чего угодно, но более достоверной нам видится версия, согласно которой, в цепочке приказов, которые должны были быть доведены до конкретного расчёта ПВО ВСУ в Харьковской области, произошла трагическая ошибка, и команда попросту не дошла до адресатов. Собственно, паническое поведение Киева, который первые несколько часов хранил молчание, а затем начал заявлять что-то несвязное, лучше всего подтверждает именно эту версию. Впрочем, родственникам погибших 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих от этого не легче.